«Ленстройтрест» рассказал о создании комфортной среды на «Жилищном проекте»

В прошедшие выходные «Ленстройтрест» поделился опытом создания полноценной жилой среды – на выставке «Жилищный проект».

Нестандартный дизайн стенда на выставке отражал метафорическое сравнение идеального жилого квартала с идеальным кулинарным блюдом, в котором важен каждый ингредиент. Призыв «ЖИВИ со вкусом» противопоставлялся тесному неорганизованному кварталу, который, как пресное блюдо, лишает человека удовольствия от жизни. По словам застройщика, главная задача компании – организация достойного образа жизни в полноценном квартале, что обеспечивается за счет проектирования не домов, а жизненных процессов человека.

Примечательно, что на «Жилищном проекте» «Ленстройтрест» был единственным застройщиком, организовавшим детский уголок, который пользовался живым интересом юных посетителей выставки. Здесь дети могли позаниматься творчеством, пока их родители узнавали подробности о жилых кварталах «Янила Кантри», «Юттери» и IQ Гатчина.

Подводя итоги выставки, можно отметить, что покупатель стал более информированным – многих интересовало мнение сотрудников компании о планируемой отмене договоров долевого участия, планы на ближайшее будущее по запуску строительства новых очередей. И, безусловно, никого не оставил равнодушным макет квартала «Янила Кантри», изучая который можно было в полной мере представить свою будущую жизнь «со вкусом».

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

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