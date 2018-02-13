СМИ: Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии в ночь с 31 декабря 2017-го на 1 января 2018-го, используя восемь беспилотников. Ранее Минобороны сообщало об обстреле российских военных из минометов.

Об этом 13 февраля пишет РБК со ссылкой на свои источники в Минобороны, Генштабе и администрации президента. «В атаке участвовали восемь дронов. Все произошло в период примерно с 2.00 до 2.20 по московскому времени. В момент нападения БПЛА системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) не работали, чтобы не мешать полетам авиации», — цитирует издание своего собеседника в Минобороны. По его словам, в результате атаки погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, а также взорвался склад с боеприпасами.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что радикальные исламисты обстреляли базу Хмеймим из минометов. В Минобороны сначала отрицали сам факт нападения, однако потом рассказали о том, что диверсионная группа, обстрелявшая авиабазу, была уничтожена российскими военными.