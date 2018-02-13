В России за живодерство заблокировали статью о купании котов

Две статьи из пародийного аналога Википедии попали в черный список Роскомнадзора. Руководству по мытью кошек не хватило гуманности, а в инструкции по сбору атомной бомбы оказался переизбыток достоверности, который начинался с заказа центнера плутония у собственного поставщика.

Как сообщил «Роскомсвободе» администратор «Абсурдопедии» Эдвард Черненко 13 февраля, из сатирической онлайн-энциклопедии исчезли статьи «Как правильно: Замочить кота» и «Как правильно: Собрать атомную бомбу». По адресу материалов в русском разделе международной шуточной вики-энциклопедии Uncyclopedia теперь написано «Ошибка 451: Вырезано государственной цензурой». Зачисткой занимался Роскомнадзор, хотя в реестре запрещенных сайтов ссылки на страницы не указаны. Статьи сайта в бан отправляют не впервые, но в этот раз, судя по словам Черненко, чувство юмора надзору отказало, зато вера в возможности обывателей не подвела.

Администратор "Абсурдопедии" уточнил, что одним из главных условий в руководстве по сбору бомбы указаны 110 килограммов оружейного плутония, которые необходимо «достать у вашего местного поставщика». Справиться с этим мог бы только Ким Чен Ын, решил Черненко, но прокуратура, а потом и суд решили по-другому. Нехорошее нашлось и в памятке по мытью кота, где рекомендовали «лучше замочить кота с сообщником» и использовать нож. Про то, что им следует открывать банку со шпротами, проверяющие, видимо, не дочитали.

«Размещенная информация (…) противоречит принципам морали и гуманизма, оказывает негативное влияние на нравственное, духовное, психическое развитие граждан, в том числе несовершеннолетних, как допускающая возможность жестокого обращения с животными с применением болезненных и травмирующих приемов», – сказано в решении Ленинского районного суда Ростова от 30 ноября 2017 года.