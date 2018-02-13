ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

Еще
02:41 14.02.2018
Пришлите свою новость!
01:41
О сексе как лекарстве от любви расскажет доктор Курпатов
01:18
«Мультивидение» посвятят любви и «женским историям»
01:10
Пиотровский высказался по делу Серебренникова и предостерег от «музейных распродаж»
00:57
Глава Пентагона открестился от авиаудара по россиянам в Сирии
00:44
Премьер Нидерландов: Россия нацелена на экспансию
00:25
На Android нашли вирус для добычи криптовалюты
00:06
Макрон заявил о готовности Франции к авианалётам в Сирии
13/02
New York Post рассказало об оскорблениях в письме Дональду Трампу-младшему
13/02
США: сирийская оппозиция более неспособна свергнуть Асада
13/02
Организатору терактов в Нью-Йорке вынесли приговор
13/02
Сосульки в центре Петербурга разочаровали вице-губернатора
13/02
Американка выпала из саней на скорости 110 км/ч
13/02
Фристайлист-олимпиец Денщиков женится на отстраненной скелетонистке Потылицыной
13/02
ЗакС показал, кто не идиот во власти Ленобласти
13/02
Мужчина погиб при пожаре в расселенном общежитии на Зеленогорской
13/02
ЦСКА разошёлся миром с сербскими одноклубниками в Лиге Европы
13/02
В Шушарах построят ещё один жилой комплекс
13/02
Енот устал по пути через дорогу: помогли инспекторы ГИБДД
13/02
Шульц расхотел возглавлять СДПГ
13/02
Сосулька со здания Росреестра на Чапаева упала на прохожего
13/02
Школьники открыли новый остров в Арктике
13/02
Число сделок на первичке Петербурга в 2018 году может вырасти на 20%
13/02
ГАТИ намерена оштрафовать Военно-морскую академию за недобросовестность
13/02
Режиссер «Приключений Паддингтона» снимет приквел к «Чарли и шоколадной фабрике»
13/02
Росавиация рассказала о 25 инцидентах за двое суток в Шереметьево
13/02
Голландский министр уволился из-за лжи о встрече с Путиным
13/02
Свидетель по делу петербургских анархистов пожаловался в СК на пытки шокером
13/02
Красную линию петербургского метро к 2027 году переведут на состав «Юбилейный»
13/02
Минтранс предлагает сбивать беспилотники без разрешения на полеты
13/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля
13/02
Лютеранская церковь просит передать ей особняк 18-го века на Кирочной
13/02
Минкульт не переносил дату проката «Мстителей»
13/02
В куриных сердцах нашли опасные для здоровья бактерии
13/02
Россельхознадзор заподозрил белорусов и сербов в ввозе в Россию санкционных фруктов
13/02
Здания станции Финляндской-Товарной не признали памятниками
13/02
СМИ: После «кремлевского доклада» иностранные компании меняют контракты
13/02
Дуров: Заявление «Касперского» об уязвимости Telegram – преувеличение
13/02
Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео
13/02
Михайловский театр готовит новые премьеры для Эрмитажа
13/02
«Победа» не смогла договориться с аэропортом Минска о рейсах из Петербурга
13/02
Съемочная группа канала «Санкт-Петербург» подверглась нападению в подпольном офисе работодателей
13/02
Эксперт: Покупатели не готовы приобретать недвижимость через Интернет
13/02
Дерипаска просит рассматривать его иск к Рыбке в закрытом режиме
13/02
Все школы Саратова закрыли на карантин
13/02
Бывшие сотрудники «Славянки» приговорены в Петербурге за хищение 17 млн Минобороны
13/02
МАК назвал предварительную причину крушения Ан-148
13/02
35 тысяч финских студентов заставят вернуть свои стипендии государству
13/02
СМИ: Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов
13/02
В России за живодерство заблокировали статью о купании котов
13/02
Как побороть сосульки на Рижском проспекте
13/02
СМИ: Премьеру «Мстителей» перенесли из-за фильма, вдохновлённого Мединским
13/02
На Украине двух российских военных посадили за «измену» и «дезертирство»
13/02
FIFA помогут отследить билетных мошенников в Интернете
13/02
Аничков лицей отстоял репутацию в суде
13/02
Россия завоевала пятую медаль Олимпиады-2018
13/02
Со здания администрации МО "Измайловское" сосулька упала на прохожего
13/02
Конституционный суд разобрался с параллельным импортом в Россию
13/02
Стрелявшие в «Дикси» не сумели уехать от Росгвардии на такси
13/02
Лыжница Белорукова принесла России четвертую медаль Олимпиады
13/02
Швейцарский лыжник в Пхенчхане показал впечатляющий трюк на эскалаторе
13/02
Арест кресла для эпиляции вернул петербурженкам зарплату
13/02
На Лиговском сбитые сосульки снесли крышу остановки
13/02
Навальный не собирается удалять видео о Рыбке и Дерипаске
13/02
Tax free может заработать в Петербурге в марте
13/02
Аналитики назвали топ-20 самых продаваемых в России лекарств в 2017 году
13/02
В английской Википедии появилась статья о гибели российских наемников в Сирии
13/02
Агрессивный енот из России парализовал движение на украинской границе
13/02
Шорт-трекистка Просвирнова выбыла из борьбы за медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде
13/02
В Петербурге сняли на видео, как эвакуатор сломал Mercedes из-за уборки снега
13/02
Смольный не даст альтернативные участки киоскам у метро, которые могут попасть под снос
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
13.02.2018 16:50

ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком
Компания «Л1»

Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8.

Один из ведущих российских банков предоставляет кредиты на покупку недвижимости на выгодных условиях: при внесении первого взноса в размере 20% от стоимости жилья, ставка при сумме кредита от 3 до 20 миллионов рублей начинается с 9.05%. Если размер займа составляет от 100 тысяч до 3 миллионов, плата за кредит составит 9,15% годовых.

Требования, предъявляемые к заемщику: возраст от 21 года до 65 лет, обязательное наличие документов, подтверждающих размер дохода. Срок предоставления кредита от года до 30 лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage/

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. До центра города и аэропорта можно добраться за 15-20 минут. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.

В новостройке представлен широкий выбор квартир: от студий и апартаментов до просторных 4-комнатных видовых квартир. Четвертый корпус комплекса будет введет в эксплуатацию в середине этого года, корпуса 7 и 8 планируется сдать в 2021 году. Продажи осуществляются на основании 214-ФЗ.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ЖК "Граф Орлов" -  застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Компания «Л1»
13.02.2018 16:50

ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8
УК «Новоселье»
12.02.2018 13:51

В квартале “Дельта” приступили к витражному остеклению балконов

Строительство четвертой очереди строительства ведется с существенным опережением графика.
ГК «ЦДС»
12.02.2018 11:40

Еще один банк аккредитовал ЦДС «Приневский»

АО «Сургутнефтегазбанк» аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Приневский» (4 корпус). Ипотечный кредит для приобретения квартиры может быть предоставлен без первоначального взноса
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Шушарах построят ещё один жилой комплекс
Число сделок на первичке Петербурга в 2018 году может вырасти на 20%
Эксперт: Покупатели не готовы приобретать недвижимость через Интернет
Смольный выставил на торги Кузнечный рынок
Самая дешевая «почти готовая» квартира в Петербурге продается от 1,7 млн рублей
Эксперты: Рынок недвижимости ждет рост цен на 30%
В «Балтийской жемчужине» построят проспект Патриотов
Ресторан у Сосновки легализовали спустя более пяти лет
Частной школе выделили землю на Лахтинском проспекте
Застройщики спешат продать жилье по старым правилам
Поймай застройщика, если сможешь
Новостройка VS вторичка: где жить
Славянку и Ленсоветовский хотят приумножить
Три паспорта для новодела на Садовой
Славу КПСС испортил квартирный вопрос
Как построить торговый центр, не начиная строительства
Смольный придумал таблетку для долевки
В новый год с новыми долгостроями
Сквер, который построил ЗакС
«Воину-В» дали зеленый свет в Ульянке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мобильным устройствам не доверяй, враг все услышит — в эфир не болтай!

Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

pixabay.com

Школа строгого режима

Новости компаний
Компания «Л1»
13.02.2018 16:50
ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком
Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8
УК «Новоселье»
12.02.2018 13:51
В квартале “Дельта” приступили к витражному остеклению балконов
Строительство четвертой очереди строительства ведется с существенным опережением графика.
ГК «ЦДС»
12.02.2018 11:40
Еще один банк аккредитовал ЦДС «Приневский»
АО «Сургутнефтегазбанк» аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Приневский» (4 корпус). Ипотечный кредит для приобретения квартиры может быть предоставлен без первоначального взноса
ГК «Эталон»
08.02.2018 17:33
Два банка аккредитовали ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Газпромбанк» и ПАО «АК БАРС» Банк аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга
Группа компаний «Пионер»
08.02.2018 17:19
ГК «Пионер» открыла продажу квартир третьей очереди LIFE-Лесная
Группа компаний «Пионер» вывела в продажу квартиры третьей очереди жилого квартала LIFE-Лесная
ГК «КВС»
08.02.2018 15:24
На квартиры в «Ясно.Янино» скидки весь февраль
Февраль – самый короткий месяц в году, торопитесь купить однокомнатную и трехкомнатную квартиру в «Ясно.Янино»
Setl City
06.02.2018 12:53
Setl City – лидер по объему ввода жилья в Петербурге и Ленобласти
По данным экспертов Центра оценки и аналитики БН, в 2017 году Setl City ввела в эксплуатацию самый большой объем жилья среди застройщиков Петербурга и Ленобласти
Строительный холдинг «ПСК»
05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
02.02.2018 18:36
Открыты продажи квартир в новых домах жилого комплекса «Шуваловский»
Стартовали продажи в новых домах жилого комплекса «Шуваловский», который «Группа ЛСР» строит в Приморском районе Санкт-Петербурга
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.