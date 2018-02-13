ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

Компания Л1 Строительная компания №1 получила аккредитацию в АО «Россельхозбанк» по жилому комплексу «Граф Орлов» на корпуса 4, 7, 8.

Один из ведущих российских банков предоставляет кредиты на покупку недвижимости на выгодных условиях: при внесении первого взноса в размере 20% от стоимости жилья, ставка при сумме кредита от 3 до 20 миллионов рублей начинается с 9.05%. Если размер займа составляет от 100 тысяч до 3 миллионов, плата за кредит составит 9,15% годовых.

Требования, предъявляемые к заемщику: возраст от 21 года до 65 лет, обязательное наличие документов, подтверждающих размер дохода. Срок предоставления кредита от года до 30 лет.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru/natural/loans/mortgage/

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района, в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. До центра города и аэропорта можно добраться за 15-20 минут. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes.

В новостройке представлен широкий выбор квартир: от студий и апартаментов до просторных 4-комнатных видовых квартир. Четвертый корпус комплекса будет введет в эксплуатацию в середине этого года, корпуса 7 и 8 планируется сдать в 2021 году. Продажи осуществляются на основании 214-ФЗ.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

ЖК "Граф Орлов" - застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty