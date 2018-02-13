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13.02.2018 16:27

Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке

Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 92%.

Флагманским продуктом банка довольно продолжительное время являются программы выдачи кредита по паспорту, в рамках которых ипотеку в банке берет каждый второй клиент. «Во второй половине 2017 года были запущены такие востребованные программы, как военная ипотека, рефинансирование, ипотека на приобретение машиноместа и апартаментов. Мы намерены сделать акцент на их развитии в текущем году», – говорит руководитель бизнеса ипотечного кредитования Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Банк завоевал еще четыре престижные премии рынка ипотечного кредитования за свою работу в 2017 году: Best Mortgage Bank 2017, Global Banking and Finance Review Awards, а также «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» и «Самая стабильная компания десятилетия» конкурса «Доверие потребителя рынка недвижимости».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

 


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13.02.2018 16:27

Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке

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Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
ГК «КВС»
13.02.2018 11:25
Компания «КВС» прошла первый этап сдачи 1 очереди ЖК «Ясно.Янино»
Семь корпусов первой очереди ЖК «Ясно.Янино» в одноименном поселке Ленобласти получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Этот документ необходим для ввода в эксплуатацию
СК «Полис Групп»
05.02.2018 17:16
ЖК «ПаркЛэнд» аккредитован еще одним банком
– «Абсолют банк» аккредитовал жилой комплекс «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам начинаются от 8,99%.
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Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) перестали экономить на новогодних праздниках. Держатели дебетовых карт банка в последнюю неделю декабря 2017-го и в первую декаду января 2018-го потратили на 43% больше средств, чем годом ранее. Всего в этот период было израсходовано более 2,6 млрд рублей.
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