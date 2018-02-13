Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке

На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 92%.

Флагманским продуктом банка довольно продолжительное время являются программы выдачи кредита по паспорту, в рамках которых ипотеку в банке берет каждый второй клиент. «Во второй половине 2017 года были запущены такие востребованные программы, как военная ипотека, рефинансирование, ипотека на приобретение машиноместа и апартаментов. Мы намерены сделать акцент на их развитии в текущем году», – говорит руководитель бизнеса ипотечного кредитования Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Банк завоевал еще четыре престижные премии рынка ипотечного кредитования за свою работу в 2017 году: Best Mortgage Bank 2017, Global Banking and Finance Review Awards, а также «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга» и «Самая стабильная компания десятилетия» конкурса «Доверие потребителя рынка недвижимости».

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