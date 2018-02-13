Школа строгого режима

«Фонтанка» собрала самые странные, а зачастую и противозаконные способы воспитания, которые применяются к детям в некоторых российских школах.

Запрет на посещение туалета во время урока, скотч как средство борьбы с болтунами, «трудотерапия» для будущих олимпийцев, «зеленоградское стояние» и чтение мантр... А на многочисленных родительских интернет-форумах обсуждаются и другие случаи нарушений прав ребенка, которые то и дело происходят в российских школах.

Добавим, что, как напомнила «Фонтанке» уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, в подобных ситуациях именно родители оказываются главными защитниками прав ребенка. «Необходимо сразу же обращаться в руководство образовательного учреждения. Это самый первый и очень важный шаг», – сообщила омбудсмен. «Если руководитель не реагирует, то следует обратиться в вышестоящие инстанции», – добавила собеседница «Фонтанки».

Также Светлана Агапитова сообщила, что о ситуации в детско-юношеской школе олимпийского резерва Выборгского района Петербурга, где тренеры якобы заставляли детей молиться и проходить некие духовные практики, она сама узнала от родителей.

«Когда стали разбираться в ситуации, много всего повылезало, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге. – В том числе, были выявлены факты незаконного сбора денег на инвентарь и другие нужды школы. При этом родители на все это соглашались сами. И теперь все эти обиды вылезли наружу», – уточнила Светлана Агапитова.

По словам детского омбудсмена, в настоящее время специалисты изучают все связанные с этим делом документы. Что же касается рисования мандалы и прослушивания духовной музыки, то тут, по замечанию Светланы Агапитовой, «не обойтись без помощи экспертов-психологов». «Сложность в том, что в нормативных актах, регулирующих вопросы воспитания спортсменов, подобные практики не регламентируются. Я бы сказала, что это нетрадиционный способ мотивации. Надо понять, насколько это законно и, главное, вредно это или не вредно для психики несовершеннолетних», – подчеркнула Агапитова в интервью «Фонтанке».