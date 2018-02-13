В Группе «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2018 года

13 февраля 2018 года в Центральном офисе Группы «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравили первого «юбилейного» покупателя с начала года.

Почетными покупателями стала семья Дмитрия Валентиновича и Марины Станиславовны, которые приобрели квартиру в ЖК «Дом на Блюхера» в одном из престижных и благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском.

«Это не первая наша покупка в Компании. Сейчас мы проживаем в ЖК «Орбита» и решили приобрести квартиру в «Доме на Блюхера», который возводится неподалеку от нашего дома – новая квартира станет подарком для дочери. Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» – это надежный, порядочный застройщик и, наверное, единственная компания в городе, которой мы полностью доверяем и без сомнения вкладываемся в новостройку», – отметила Марина Станиславовна.

«Юбилейного» покупателя поздравил коммерческий директор Группы «Эталон» Андрей Останин:

«С большой радостью сегодня, в преддверии праздника всех влюбленных – Дня Святого Валентина – мы поздравляем вашу семью с такой замечательной покупкой. В новом 2018 году вы стали нашим первым «юбилейным» покупателем. Нам очень приятно, что проекты нашей Компании пользуются высоким спросом, и люди возвращаются к нам снова и снова за новой «эталонной» квартирой. Спасибо вам за то доверие, которое вы оказываете нашей Компании на протяжении этих лет. От всей души желаем вам в новом доме уюта, благополучия и гармонии!»

По традиции юбилейным покупателям вручили памятные подарки: кофемашину, книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, букет цветов и, конечно, символ Компании – Рыжего Кота

Справка о ГК «Эталон»

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ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/