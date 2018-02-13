На Украине двух российских военных посадили за «измену» и «дезертирство»

Суд в Киеве признал виновными в госизмене и дезертирстве двух российских военных, ранее служивших в украинской армии.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС 13 февраля, Максим Одинцов приговорён к 14 годам лишения свободы, Александр Баранов — к 13 годам. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Их защитник намерен обжаловать решение суда.

Ранее президент России Владимир Путин назвал задержание российских военных на границе с Украиной вероломством, сходным с отключением тепла и света Крыму. Глава государства отметил, что в России всегда с уважением относились к украинским военным, именно поэтому задержанных и приняли на службу в российскую армию.

По версии Киева, на границе Крыма, на контрольно-пропускном пункте "Чонгар", были задержаны бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, их обвиняют в дезертирстве в связи с их переходом на службу в Вооруженные силы России. Задержание произошло 23 ноября 2016 года.