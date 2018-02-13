FIFA помогут отследить билетных мошенников в Интернете

Международная федерация футбола (FIFA) займется проблемой нелегальной продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018.

Как сообщает 13 февраля пресс-служба FIFA, федерация войдет в состав участников научно-технического сотрудничества «Нетоскоп», благодаря которому партнеры обеспечивают безопасность в области использования доменных имен. FIFA будет передавать объединению данные о доменах, которые используются для фишинга при нелегальной продаже билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Специализация FIFA в рамках проекта — выявление в рунете случаев неправомерной торговли билетами без заключения договора с организаторами турнира и передача информации о таких нелегальных ресурсах в «Нетоскоп». Полученные от FIFA сведения о подозрительных сайтах будут проанализированы участниками проекта «Нетоскоп», и в случае подтверждения незаконной деятельности ресурсы заблокируют.

Помимо FIFA в проекте «Нетоскоп» участвуют более десяти компаний и организаций, среди них: Group-IB, «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, «Яндекс», Роскомнадзор, «Ростелеком», RU-CERT, Технический центр Интернет, SURFnet, iThreat Cyber Group Inc., SkyDNS.