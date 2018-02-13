Как побороть сосульки на Рижском проспекте

Неравнодушные граждане стали выполнять работу управляющих компаний, устанавливая на тротуарах ограждения под опасными гроздьями сосулек. Пример такого сознательного поведения можно было наблюдать утром 13 февраля у дома 20 по Рижскому проспекту.

Как рассказывает читатель "Фонтанки", на водосточных трубах он увидел висящие над тротуарами большие глыбы льда, когда прямо под ними шла женщина с двумя детьми. Он не смог пройти мимо: вытащил из багажника автомобиля лопату, откопал из сугробов вдоль дороги валявшиеся там ограждения и установил их под самыми опасными местами, перегородив прямой проход.

С утра телефоны ЖКС, ответственного за этот дом, не отвечали, но позже читатель дозвонился и оставил сообщение об опасности для прохожих. В ЖКС пообещали провести уборку кровель не только на этом доме, но и на соседних.

Как выяснила "Фонтанка", уборка сегодня действительно проводилась: другие читатели прислали подтверждение уборки на соседних крышах.

Однако тот дом, на который жаловался читатель, до сих пор обвешан устрашающими сосульками, а ограждение снова перемещено на проезжую часть.