Аничков лицей отстоял репутацию в суде

Кировский районный суд удовлетворил иск Санкт-Петербургского дворца творчества юных к ООО «Реалист» (РИА «Катюша»). Информация, опубликованная на этом ресурсе, была признана не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию детского учреждения.

Напомним, что летом 2017 года ряд СМИ распространили сюжеты, в которых назвали Аничков лицей сектой, а учителей обвинили в гипнозе детей. Как ранее писала «Фонтанка», причиной подобных материалов стала жалоба сторонницы патриотической общественной организации, которая в семейном конфликте решила обвинить учебное учреждение.

Как сообщили нашему изданию 13 февраля в пресс-службе судов Петербурга, иск о защите деловой репутации Аничкова лицея был удовлетворен. ООО «Реалист» обязали удалить публикацию, а также написать опровержение. За неисполнение решения суда организация ежедневно должна будет выплачивать Аничкову лицею по 100 рублей.