Россия завоевала пятую медаль Олимпиады-2018

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане завершился финальный забег в лыжном спринте классическим стилем среди мужчин. Бронзовую медаль завоевал россиянин Александр Большунов.

Золото досталось норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, серебро – итальянцу Федерико Пеллегрино.

Чуть ранее еще одну бронзу выиграла российская лыжница Юлия Белорукова. Эти две медали россияне получили с разницей буквально в 10 минут.

Теперь на счету России всего пять наград – одна серебряная (фигурное катание) и четыре бронзовые (шорт-трек, керлинг и две в лыжах).