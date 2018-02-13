«Я хотел чувствовать себя таким, как все. И пошёл играть в футбол»

Как играть и выигрывать в футбол – «Фонтанка» увидела в клубе, где собрались спортсмены с церебральным параличом. У них нет своего поля – не то что стадиона, нет футбольных заработков, зато они умеют побеждать.

Этим футболистам церебральный паралич не помешал играть. Многие ходили с трудом, когда начинали. Казалось, что речи не может быть о том, чтобы бегать, ещё и мяч гонять. Теперь в команде играют чемпион мира, бронзовый призёр чемпионата России. Тренирует их паралимпийский чемпион. Но этих футбольных звёзд не встречают, им не дарят букетов и автомобилей. Эти люди с детства привыкли справляться с трудностями сами – и точно так же сама, без какой бы то ни было помощи, пытается выжить их команда «Звезда». «Фонтанка» побывала на тренировке футбольных звёзд, о которых почти никто не знает.

Впервые я попала на тренировку петербургской «Звезды» тёплым июльским вечером. Потом приезжала посмотреть на них ещё несколько раз. Погода менялась, кончилось лето, пошли проливные дожди, потом снег – а они всё так же два раза в неделю бегали по стадиону возле 104-й школы по вечерам, когда все остальные из школы уйдут. Я сидела на скамейке и смотрела, как бегают эти мальчишки. Им гораздо труднее, чем обычным футболистам. Эти футболисты больны церебральным параличом.

– Давай-ка ещё разок, Виталик! – кричал тренер маленькому мальчишке, смахивая капли с лица.

Это Геннадий Герасимов, серебряный призёр Паралимпиады 1996 года в Атланте. Сейчас он тренирует будущих паралимпийцев в «Звезде». На вопрос, почему в любую погоду ребята бегают под открытым небом, пожал плечами: дескать, что тут такого, футболисты – не барышни кисейные, не растают. Ответил мне второй тренер – Павел Хоботов.

– Так нет у нас другого места, – усмехнулся он. – Нас и сюда-то пустила директор школы, спасибо ей.

Тренеры

Футбольная команда «Звезда» существует с 2006 года. И ровно с того времени её тренирует Геннадий Герасимов. В детстве он тоже с трудом ходил, но взял и вопреки всему научился бегать по полю с мячом. Потом окончил Институт Лесгафта и стал тренером.

– Я футбол любил с детства, – рассказывает он. – Пошёл в школу в 1981 году. Мечтал заниматься футболом во дворце «Зенита» на Бутлерова, тогда он был совсем новый. Но мне отказали. Учился в других местах. В 1995 году мне предложили собрать ребят на товарищеский матч с московской командой. А это был год чемпионата Европы в Ноттингеме. Я попал в сборную. На чемпионате Европы мы получили серебряные медали. Потом серебро на Паралимпиаде в Атланте. Через год привезли бронзовые медали чемпионата мира… Много чего было. Это и дало мне возможность стать тренером.

Второй тренер «Звезды», Павел Хоботов, – профессиональный спортсмен, всю жизнь занимался большим футболом. Его позвал в «Звезду» коллега.

– Гена пригласил меня попробовать тренировать этих ребят, – говорит Павел. – Я сам всю жизнь занимался футболом, у меня спортивное образование. Да и мне это просто нравится. Получил дополнительное образование, лицензию. И вот мы уже второй год вместе работаем.

Этот футбол называют «семь на семь» – 7х7. В команде шесть полевых игроков и вратарь. Тайм длится полчаса. Поле в полтора раза меньше стандартного. Сами игроки говорят, что всё остальное – как в большом футболе. На самом деле отличий много. Например, в «Звезду» берут всех. Независимо от перспектив и таланта.

– Наша задача – просто научить человека играть в футбол, – объясняет Геннадий. – Мы же не ставим задачу сделать всех чемпионами. Человек сам видит, когда у него получается что-то новое. И он делает вещи, которые раньше ему не снились. Ребята меняются на глазах. Есть у нас один парень: пришёл в команду – постоянно падал. Всё ходил с опущенной головой. А через полгода уже играл в чемпионате России. Его папа приходил на каждую тренировку и видел, как сын растёт – становится футболистом.

Капитан

– Я в команде 12 лет, – говорит капитан «Звезды» Дмитрий Матюхин. – Практически с самого её основания. За это время стал бронзовым призёром чемпионата России и Кубка президента. Это пока наши самые высокие награды.

Дима болен ДЦП с рождения. Правда, глядя на него сейчас, этого ни за что не скажешь. Просто человек чуть приволакивает ногу. Операции, которые ему делали в детстве, конечно, помогли, но сам он благодарит футбол. Сейчас ему 27 лет, он самый опытный игрок в команде. О футболе знает всё. Это стало его профессией. Как и тренер, Дима окончил Институт Лесгафта. Теперь сам в спортшколе тренирует здоровых малышей – будущих футболистов. В свободное время по-прежнему приходит на тренировки «Звезды».

– Желание играть в футбол у меня появилось благодаря папе, – рассказывает Дима. – Младший брат пошёл заниматься в обычную команду, а меня туда не взяли. Мне и в школе запрещали заниматься физкультурой. А я очень хотел чувствовать себя таким, как все. В седьмом классе я просто взял маму за руку и сказал: пошли к врачу, мне надоело сидеть на скамейке. И в поликлинике мы потребовали допуск. Я принёс справку учительнице физкультуры – и ей пришлось меня пустить на урок.

В 15 лет он прорвался в команду к здоровым футболистам-юниорам. Начинать с ними было невероятно тяжело. Но продержался три года. Потом пришлось уйти – и ему подсказали «Звезду».

– Я быстро почувствовал себя среди своих, адаптировался, расслабился, – продолжает Дима. – Здоровье серьёзно улучшилось, я стал лучше двигаться. Раскрепостился. Я ведь учился в школе с обычными детьми, всякое было, разные подколы. Ну и на улице ловил на себе взгляды – было неловко. Начал заниматься футболом – и просто перестал обращать на это внимание. А когда в 11-м классе завоевал первую медаль, в школе меня встречали как героя. Тогда я и осознал, что чего-то могу добиться в футболе.

За это время Дима побывал на сборах и соревнованиях в Сочи и в Дагомысе, два года подряд со сборной ездил в Италию. Его мечта – закрепиться в паралимпийской сборной. И – почему бы нет – стать паралимпийским чемпионом.

– Буду играть, пока позволяют силы и здоровье, – твёрдо говорит он.

Молодое дарование

Так тренеры представили мне 13-летнего Арсения Ивукина, бегавшего по полю в форме «Зенита». Хотя «молодое дарование» в команде два года, на турнирах побывать он ещё не успел. Тренеры говорят – малость ленив. В разговоре это не по годам серьёзный и рассудительный подросток.

– Я болею столько, сколько себя помню, – рассказывает Арсений. – Часто ездил в санаторий – и там играл в футбол. Родители заметили, что мне это интересно, и привели меня сюда. Было немного… Немного… Ну, не страшно, а просто я опасался, что не возьмут. Первая тренировка мне понравилась. И было не так тяжело, как я думал. То есть нагрузка чувствовалась, но Геннадий Борисович её увеличивал постепенно, понемногу, от занятия к занятию. Он что-то показывает, рассказывает, а если какой-то элемент у кого-то не получается – он подходит и показывает, как это сделать проще.

На вопрос о любви к футболу Арсений выпячивает губу и говорит, что не очень-то его и любит, по телевизору отродясь не смотрел. Его папа, Станислав Ивукин, который приезжает почти на каждую тренировку к сыну, удивленно вскрикивает.

– Что? – поднимает он брови. – Да он в свободное время – весь в футболе, в телевизоре! Всех футболистов знает!

Футболистов Арсений и вправду перечисляет без запинки.

– Из вратарей – Шмайхель. Не знаете? Ну конечно, – снисходительно кивает он. – Это более старая эпоха, 1980-е. Из нападающих – Роберт Левандовски: пять голов за девять минут!

После двух лет в футболе Арсений заметил, что ему гораздо легче двигаться. Он раскрепостился, стало проще общаться со сверстниками. Это видят и родители.

– Он стал более уверенным, – говорит папа. – И видно, как он начал взрослеть, когда занялся футболом.

Чемпион мира

Нападающий «Звезды» Николай Максимов привёз золотую медаль с чемпионата мира по паралимпийскому футболу 2015 года. Тогда его впервые пригласили в сборную. К этому времени он играл меньше двух лет.

– Начинать было тяжело, – признаётся он. – Потом потихоньку привыкаешь, но сначала казались тяжёлыми нагрузки. А главное – влиться в новый коллектив было трудно. Я был закрытым человеком.

В 2014 году, когда Николай только закрепил первые навыки, его заметили на чемпионате России, а весной 2015-го позвали в сборную. После двух выездов на тренировочную базу в Сочи он со сборной полетел в Англию – на чемпионат в Ноттингеме.

– Это было потрясающе, – вспоминает Николай. – Мне показалось, что Англия – это как у нас за городом: поля, поля – и маленькие дома. Непривычно после Питера. Играть было тяжелее, чем на чемпионате России. У меня там была персональная «опека»: сборная Австралии ко мне приставила футболиста, который постоянно за мной бегал. Я отрывался от него, но он очень мешал. Из-за него я и забить не смог. Но главное – команда выиграла. Финал мы играли с Бразилией. Тренер перед игрой нам сказал: сейчас вы станете или чемпионами мира, или просто призёрами. Это очень мотивировало. И мы выиграли 3:2.

У Николая тоже есть любимый футболист.

– Марко Росси из дортмундской «Боруссии», – говорит чемпион. – Я люблю его за преданность клубу: сколько у него было травм, сколько его звали в другие клубы – он не покидает свой.

– А если вам предложат перейти из «Звезды» в более перспективную команду? – спрашиваю я.

– Наверное… Нет. Ну… Смотря какая команда. Если из Питера – нет.

Звёзды

Дане Михайлову 13 лет, он уже год ездит на тренировки через весь город.

– Я выходил вечерами, когда никого нет, во двор и отрабатывал удар, бросал мяч в пустые ворота, – рассказывает он. – Мама сказала: хочешь, я тебя отведу на футбол. В Интернете нашла «Звезду», всё узнала. Я с первого занятия понял, что это моё. Страшно не было, но было тяжело. После первых тренировок все мышцы ныли. Потом привык.

Теперь, говорит Даня, он уверенно держит мяч. И вообще стал увереннее в себе.

Илья Ведерников его сверстник, заниматься начал недавно. И ему ещё пока тяжело.

– Пока мне не очень нравится, – морщит он нос. – Мяч отнимают. И я всё время падаю.

Раньше он бегал на лыжах, потом школьный физрук предложил попробовать футбол и посоветовал «Звезду». Так-то он футбол, говорит, любит: болеет за «Зенит» и ЦСКА. Если они друг с другом играют – тогда только за «Зенит». Только не думал, что играть будет так трудно.

– Нет, бросать не буду, – упрямо крутит он головой. – Я хочу научиться.

А по Виталику Литвиненко никогда не скажешь, что у него проблемы с движением. Шустрый и весёлый 12-летний мальчишка с речью отличника. В футболе, можно сказать, ветеран: три года занимался в школе и уже два – в «Звезде».

– Занимаюсь спортом – всё-таки чего-то в организме вырабатывается, – вытирает он нос кулаком. – Рука вот у меня не очень. Зато с ногами всё нормально.

Раньше он стеснялся больных ног, а теперь просто не замечает болезни. Говорит, что и в классе отношения очень изменились. И теперь он мечтает стать профессиональным футболистом.

– Ну, не футболистом – так хотя бы, в очень крайнем случае, каким-нибудь там юристом, – рассуждает Виталик. – А вот мама меня заставляет китайский учить, хочет, чтоб я стал переводчиком.

– Скажи что-нибудь по-китайски, – прошу я.

– Во ай… Э… Мама.

– Это ты что сказал?

– Я люблю маму.

«Выиграйте чемпионат – потом поможем»

«Звезде» негде тренироваться. На стадион 104-й школы их пускают, когда раздевалка и поле там уже не нужны. У команды нет своего транспорта – поэтому дети сами добираются со всех концов города. Обратно едут уже в десятом часу. Для поездок на чемпионат паралимпийский комитет выделяет автобус, но это – всё. Городской спорткомитет финансирует эти поездки, подарил игрокам десять комплектов формы.

– Четырнадцать, – торопливо уточняет Геннадий. – И мы им очень благодарны. Они помогают нам с организацией резных мероприятий. Только… Нам бы хотелось как-то развиваться.

Чтобы развиваться, они ищут помощи у чиновников районного масштаба.

– Нам везде отвечают: отличная идея, мы только "за"! – поднимает руки Павел, как бы изображая радость чиновника. – Вы, говорят, наберите народ, проведите чемпионат района, чемпионат города, выиграйте чемпионат России, и вот тогда мы уже…

Пробовали искать помощи у бизнесменов – так те не поняли, зачем инвалидам с ДЦП играть в футбол. Пошли в «Зенит» – там ответили, что маломобильным спортсменам помочь не могут.

– Нам ведь даже некуда привести людей, чтобы показать, как мы работаем, потому что базы своей нет, – вздыхает Павел. – Мы просим: хотя бы поле хорошего качества найдите нам, пожалуйста. Ничем, отвечают, не можем помочь. Обращайтесь, мол, в клубы на территории района. Но если у клуба есть поле, так оно у них одно, а команд там занимается десять, свободного времени нет. Не могут же наши ребята ездить к десяти вечера или к семи утра. Денег на аренду поля у нас нет.

Денег нет не только на аренду. Тренеры работают на голом энтузиазме. Нашёлся и врач, готовый присматривать за спортсменами бесплатно: известный в городе нейрохирург Андрей Ляпин, завотделением в Филатовской больнице. Он посоветовал массажиста, который тоже согласился работать за спасибо. Но команда теряет футболистов. Те, кто постарше, уходят, потому что нужны деньги на жизнь.

Самое обидное, говорит Павел, что новых футболистов ещё поди найди: о «Звезде» и вообще о том, что дети с ДЦП могут играть в футбол, мало кто знает.

– Мы ездим по реабилитационным центрам, по больницам, предлагаем родителям занятия для их детей, – вздыхает тренер. – Люди просто не знают, что есть такая команда, что дети с проблемами могут бесплатно заниматься. И самое смешное, как скажу, что это бесплатно, – все начинают подозревать какой-то подвох: вдруг я мошенник какой или педофил? Я уже поймал себя на том, что присматриваюсь к каждому, кто прихрамывает. Люди, конечно, пугаются.

Сейчас в «Звезде» постоянный состав – 22 футболиста плюс шестеро малышей, которых учить и учить. И это – на весь Петербург.

Сборная России по футболу 7х7 существует с 1994 года. Уже в 1996-м завоевала серебро в Атланте. На следующей Паралимпиаде в Сиднее – золото. Ещё через 4 года в Афинах – бронзу. Потом поднялась снова на второе место в Пекине, а в Лондоне в 2012-м стала первой. На чемпионатах мира российская сборная футболистов-паралимпийцев брала золото в 2015 и 2017 годах.

Команда «Звезда», несмотря на все трудности с экипировкой и тренировками, заняла 4-е место на чемпионате России.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»