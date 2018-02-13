Со здания администрации МО "Измайловское" сосулька упала на прохожего

Кусок льда упал с крыши на прохожего днём 13 февраля в Адмиралтейском районе Петербурга. Наледь задела молодого человека со спины, голова его осталась невредимой.

С места происшествия пострадавшего увезли на скорой, сообщили «Фонтанке» очевидцы.

Здание на улице Егорова, 18, обслуживает ООО «ЖКС №1 Адмиралтейского района». В управляющей компании нашему изданию объяснили, что кровля дома имеет сложную форму, из-за чего её трудно полностью очистить. Затаившаяся сосулька упала на прохожего уже после уборки. При этом участок тротуара под крышей был огорожен сигнальной лентой.

Добавим, в этом здании находится администрации муниципального образования "Измайловское".