Быстрее, выше, сильнее: перевозкам сборных грузов предрекли активный рост

В 2018-м году грузооборот сектора LTL – сборных грузоперевозок – прибавит сразу 6%. По крайней мере, в этом уверены аналитики ГК «Деловые Линии». Главными драйверами роста должны стать увеличение производства отечественных товаров и бурное развитие интернет-торговли.

По сути, компания рассчитывает на сохранение динамики прошлого года. В 2017 году оператору удалось увеличить грузооборот сборных перевозок на 5%. При этом на долю группы компаний Александра Богатикова приходится свыше четверти российского рынка LTL-перевозок.

Чаще всего в составе сборных грузов в прошлом году доставляли оборудование – свыше 19% от общего грузооборота, запчасти – 15% и строительные материалы – почти 6%. Значительно увеличилось число отправлений аудио-, видео- и бытовой техники (+22%). Это говорит о росте доверия клиентов к услуге и логистическим компаниям – оборудование требует бережного отношения при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Еще одна тенденция – потребители становятся требовательнее к доступности офисов транспортных компаний. Если несколько лет назад поездка на окраину города ради отправки посылки считалась нормой, то теперь клиенты неохотно выезжают за пределы своего района. Это вынуждает игроков рынка самим «идти к потребителям» – активно развивать автодоставку и сервис отправки посылок «от двери до двери», открывать подразделения в спальных районах.

В итоге, развитие сети подразделений транспортных компаний вызывает волновой рост сборных перевозок: открытие локальных пунктов обработки посылок создает среду для развития интернет-торговли, а интернет-торговля – кормит заказами грузоперевозчиков.

Дополнительный стимул развитию LTL-перевозок придал кризис. Россияне экономят, покупая товары через интернет. К примеру, с января 2014 года аудитория маркетплейса Aliexpress выросла на 79%.

Ритейлеры тоже сокращают расходы, открывая онлайн-магазины вместо вложений в строительство новых точек. «Оффлайн-игроки имеют выбор: выходить на региональные рынки, включать в географию мелкие города или, помимо географической экспансии, открывать интернет-магазины и получить доступ к тому же самому потребителю. Охват населенных пунктов доступом к интернету позволяет это сделать», – объясняет руководитель аналитической группы «РБК Исследование рынков» Инга Микаелян.

«Если говорить про тренды, в ближайшей перспективе будет востребовано все, что касается электронной коммерции, – рассказывал в интервью генеральный директор «Деловых Линий» Фарид Мадани. – Именно e-commerce дает сейчас дополнительный прирост грузооборота. Сегмент демонстрирует рост до 30%».

Аналитики рынка оптимистичны. В целом, за 5 лет с начала кризиса, к 2020-му году объем сегмента сборных грузоперевозок может вырасти на две трети, то есть почти на 100 млрд рублей, предсказывает M.A.Research.