Стрелявшие в «Дикси» не сумели уехать от Росгвардии на такси

Сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих злоумышленников, которые вечером 12 февраля открыли стрельбу в магазине «Дикси» в центре Петербурга. Стреляли из травматического оружия, а конфликт разгорелся из-за перестановки ценников.

Как сообщает 13 февраля Управление вневедомственной охраны Росгвардии по городу и области, стрелков задержали накануне в 20:40. Ранее наше издание рассказывало о происшествии в супермаркете на набережной Фонтанки, 77, в результате которого кассир получил пять выстрелов в ногу. Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о стрельбе. Прибыв на место, они опросили пострадавшего, после чего увидели на соседней улице граждан, садящихся в такси, которые подходили под описание нападавших. Подозреваемые были задержаны и доставлены в 28-й отдел полиции. У одного из них изъят травматический пистолет, документов на который не оказалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам пострадавшего, на которого ссылается Росгвардия, тот сделал замечание двум нетрезвым посетителям магазина, переставлявшим ценники на товарах, после чего завязался конфликт. Пресс-служба «Дикси», в свою очередь, заявляет, что сотрудник пытался предотвратить кражу алкоголя. Так или иначе, кассира госпитализировали в Мариинскую больницу с двумя проникающими ранениями стопы.