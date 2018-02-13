В 2017 году RBI и «Северный город» зафиксировали рост продаж

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») в 2017 году увеличила объем проданного жилья на 16% по сравнению с предыдущим годом.

В 2017 году RBI и «Северный город» продали 90 тыс. кв. метров жилья, заключив порядка 1 700 сделок. Тем самым Группа RBI превзошла и собственные планы по продажам жилой недвижимости, и аналогичные показатели прошлых лет. В 2016 году компании Группы реализовали 77 тыс. кв. метров, в 2015 г. – около 50 тыс. кв. метров. Таким образом, продажи жилой недвижимости в 2017 году выросли на 16% по сравнению с показателями 2016 года.

Больше всего сделок в 2017 году среди домов комфорт-класса компании «Северный город» – в жилом комплексе Green City на проспекте Александровской фермы, 8. Здесь покупатели приобрели 400 квартир. Среди домов бизнес-класса компании RBI наибольшим спросом пользовался «Дом у Невского» на Полтавской улице, 7. За год в нем было продано 80 квартир.

Всего в 2017 году объем продаж первичной недвижимости в традиционной черте Петербурга составил 2,5 млн. кв. метров.

«Спрос на недвижимость остается на стабильном уровне последние 2 года, но и предложения более чем достаточно: сегодня покупателям есть из чего выбирать, – говорит президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. – Несмотря на большое количество законодательных нововведений в сфере долевого строительства, пока сложно представить, что текущее соотношение предложения и спроса серьезно изменится в ближайший год».

Справка о компании Группа RBI

Green City – застройщик ЗАО "Северный город", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Дом у Невского – застройщик ООО "Петербург Девелопмент, проектная декларация на сайте http://www.rbi.ru