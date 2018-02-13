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13.02.2018 15:50

Конституционный суд разобрался с параллельным импортом в Россию

Конституционный суд РФ отделил контрафакт от оригинального товара, ввозимого в Россию без согласия правообладателя (так называемый параллельный импорт). Отобрать и уничтожить его всё ещё можно, но только в исключительных случаях. 

Как сказано в постановлении КС, 13 февраля провозглашённом на открытом заседании, применять одинаковое наказание за параллельный импорт и ввоз поддельных товаров недопустимо. Исключение может быть сделано только в случае, когда убытки правообладателя в обоих случаях сопоставимы. Напомним, поводом для рассмотрения положений Гражданского кодекса, касающихся защиты прав на товарный знак, стала жалоба компании «ПАГ». 

Фирма закупила для больницы партию специальной бумаги для УЗИ фирмы Sony, но приобрела её не у правообладателя, а в Польше и значительно дешевле. По иску Sony товар в России конфисковали и уничтожили, а «ПАГ» вынуждена была заплатить японской компании 100 тысяч рублей компенсации за несогласованное использование товарного знака. «ПАГ» настаивает, что одинаковая ответственность за контрафакт и ввоз продукции, уже введенной самим правообладателем в оборот на территории других стран, но попавшей в Россию без его на то дозволения, нарушает конституционные права. 

В Конституционном суде противоречий Основному закону в положениях Гражданского кодекса не нашли, но ответственность за параллельный импорт растолковали. Судьи указали, что знак равенства между ним и контрафактом ставить нельзя, и санкции необходимо соразмерять: если на рынок попадает поддельный товар, то обладатель товарного знака не только упускает выгоду, но и несет репутационные потери из-за обманутых ожиданий потребителя. При претензиях к параллельному импорту следует учитывать и поведение самого правообладателя, который может злоупотреблять своими правами: к примеру, завышать цену или ограничивать ввоз своих товаров в некоторые страны. Отмечается, что такие действия могут быть особенно опасны с учетом применения против России санкций.

В случае недобросовестности правообладателя суды вправе полностью или частично освободить от ответственности импортеров оригинальных товаров. В КС указали, что при определении размера компенсации необходимо учитывать фактические обстоятельства каждого конкретного случая. Конфискация товара у неуполномоченного импортёра и его последующее уничтожение все ещё возможно, но только если продукция некачественная или опасная. При провозе контрафакта, наоборот, изъятие и уничтожение — практически обязательная опция. 

Несмотря на то, что «ПАГ» не добился признания положений ГК неконституционными, дело компании подлежит пересмотру.


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