Лыжница Белорукова принесла России четвертую медаль Олимпиады

В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза

За первый месяц текущего года в Петербурге и Ленинградской области было реализовано 7,5 тысяч квартир. Это на 50% больше объема продаж в январе 2017-го, подсчитали в департаменте маркетинга «Группы ЦДС»