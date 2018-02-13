Лыжница Белорукова принесла России четвертую медаль Олимпиады
На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане завершился финальный забег в лыжном спринте классическим стилем среди женщин. Россиянка Юлия Белорукова завоевала бронзовую медаль. Еще одна представительница России, Наталья Непряева, — четвертая.
Победу одержала шведка Стина Нильссон, серебро досталось норвежке Майке Касперсен Фалла.
Медаль Белоруковой – четвертая для российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее россияне завоевали две бронзы (шорт-трек и керлинг) и одно серебро (фигурное катание).