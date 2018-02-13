Швейцарский лыжник в Пхенчхане показал впечатляющий трюк на эскалаторе

Лыжник из Швейцарии Фабиан Бош, участвующий на Олимпиаде в соревнованиях по слоуп-стайлу, записал на видео впечатляющий трюк.

Он поднялся на эскалаторе, держась за поручень одной рукой с обратной стороны.

«Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука работает. Я все правильно делаю?» — сопроводил Бош таким комментарием свое видео в "Инстаграме".

Публикация от Fabian Bösch (@buhsch) Фев 11, 2018 в 11:54 PST

Ранее он же устроил импровизированные соревнования на ручном погрузчике и сделал фото на гигантских олимпийских кольцах в Пхенчхане.

Публикация от Fabian Bösch (@buhsch) Фев 10, 2018 в 12:50 PST

Фабиан Бош в 2015 году завоевал золотую медаль на чемпионате мира в дисциплине слоуп-стайл.