Швейцарский лыжник в Пхенчхане показал впечатляющий трюк на эскалаторе
Лыжник из Швейцарии Фабиан Бош, участвующий на Олимпиаде в соревнованиях по слоуп-стайлу, записал на видео впечатляющий трюк.
Он поднялся на эскалаторе, держась за поручень одной рукой с обратной стороны.
«Уже 20 лет, а все еще не могу понять, как эта штука работает. Я все правильно делаю?» — сопроводил Бош таким комментарием свое видео в "Инстаграме".
Ранее он же устроил импровизированные соревнования на ручном погрузчике и сделал фото на гигантских олимпийских кольцах в Пхенчхане.
Фабиан Бош в 2015 году завоевал золотую медаль на чемпионате мира в дисциплине слоуп-стайл.