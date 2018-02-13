Арест кресла для эпиляции вернул петербурженкам зарплату

У салона красоты в Петербурге арестовали косметологическое оборудование. Опасаясь лишиться рабочего инструмента, фирма выплатила двум бывшим сотрудницам долги по зарплате.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении Федеральной службы судебных приставов по городу, неприятности у ООО «Рио» начались после того, как две бывшие сотрудницы обратились в суд с исками о взыскании долгов по зарплате. Поскольку добровольно салон красоты 200 тысяч платить не хотел, гендиректора привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Но и это не подействовало. Тогда приставы решили арестовать имущество компании.

«В опись арестованного имущества попали аппараты для массажа тела LPG, фотоэпиляции, криополиза, кресло для эпиляции и другое косметологическое оборудование, которое было оставлено на ответственное хранение должнику», – отметили в пресс-службе.

Хозяйку салона вновь привлекли к административной ответственности и предупредили об уголовной. Но только тогда, когда арестованное имущество изъяли для дальнейшей оценки и продажи, салон красоты погасил долг.