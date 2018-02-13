Новая дорога улучшит транспортную доступность ЖК «Солнечный город»

Согласно планам городской администрации, в 2018 году начнется строительство новой автомагистрали – продолжения участка проспекта Ветеранов от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного.

По информации, размещенной на официальном сайте администрации Петербурга, проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, а в бюджете города предусмотрены необходимые средства на строительство дороги в 2018-19 гг.

Проектную документацию на продолжение проспекта Ветеранов возле ЖК «Солнечный город» на собственные средства разработала и передала городу компания Setl City. В настоящее время девелопер ведет строительство корпусов 5-8 в жилом комплексе, а также общеобразовательной школы на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами. В конце прошлого года были введены в эксплуатацию два детских сада с бассейнами на 220 малышей каждый. Этим летом компания планирует приступить к строительству торгового комплекса площадью более 11 тыс. кв. м. Брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Фото предоставлено компанией Setl City

Отметим, что в настоящее время комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга готовит документацию по планировке территории для размещения в Красносельском районе новой станции метро «Сосновая поляна». Ветку подземки собираются продлить от строящейся станции «Юго-Западная» («Казаковская»). Работы по подготовке ППТ для территории должны быть завершены до февраля 2019 года.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations