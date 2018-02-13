На Лиговском сбитые сосульки снесли крышу остановки

Крыша автобусной остановки стала жертвой борьбы с наледью в центре Петербурга. Посыпавшиеся с соседнего дома сосульки пробили её поверхность.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы 13 февраля, остановочный комплекс рядом с 53-м домом по Лиговскому проспекту пострадал во время расчистки крыши от ледяных наростов.

В жилищном комитете нашему изданию заявили, что ответственность за повреждённое городское имущество несёт управляющая компания, выполнявшая работы. Организация должна возместить ущерб.

Дом обслуживает ООО «ЖКС № 2 Центрального района». На предприятии не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.