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13.02.2018 15:24

На Лиговском сбитые сосульки снесли крышу остановки

Крыша автобусной остановки стала жертвой борьбы с наледью в центре Петербурга. Посыпавшиеся с соседнего дома сосульки пробили её поверхность.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы 13 февраля, остановочный комплекс рядом с 53-м домом по Лиговскому проспекту пострадал во время расчистки крыши от ледяных наростов. 

В жилищном комитете нашему изданию заявили, что ответственность за повреждённое городское имущество несёт управляющая компания, выполнявшая работы. Организация должна возместить ущерб.

Дом обслуживает ООО «ЖКС № 2 Центрального района». На предприятии не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.

 

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24.01.2018 20:00
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Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
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