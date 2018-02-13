Навальный не собирается удалять видео о Рыбке и Дерипаске

Алексей Навальный не намерен удалять видео расследования о бизнесмене Олеге Дерипаске. Ранее с таким требованием выступил Роскомнадзор.

«Видео мы удалять не будем. Считаем требование Роскомнадзора незаконным», – заявил 13 февраля «Фонтанке» пресс-секретарь избирательной кампании политика Руслан Шаведдинов. Напомним, ранее сообщалось, что администрация видеохостинга YouTube направила Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального уведомление, в котором попросила удалить запись эфира с YouTube-канала «Навальный Live» от 8 февраля 2018 года. Убрать видео из открытого доступа нужно до 14 февраля. Отметим, ролик за 5 дней посмотрели уже 4,2 млн человек.

В расследовании утверждается, что вице-премьер Сергей Приходько в августе 2016 года провел три дня на яхте Олега Дерипаски. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».

После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Накануне стало известно, что Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением.

Сама Настя Рыбка после появления ролика Навального написала в Instagram, что на яхте произошло «групповое изнасилование» и теперь Дерипаска должен на ней жениться, а затем призналась, что просто решила «потроллить» аудиторию.

В Кремле и правительстве РФ эту информацию комментировать отказались.