Система возврата НДС иностранцам (tax free) может заработать в Петербурге в марте. Об этом «Фонтанке» сообщили в универмаге ДЛТ. По словам сотрудника магазина, ретейлер договорился о сотрудничестве с международной системой Global blue и может начать оформлять документы для возврата налога уже в начале марта.

12 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым запустил в Петербурге и еще трех регионах пилотный проект по возврату иностранцам НДС. Из магазинов Северной столицы в опубликованных документах значится только ДЛТ на Большой Конюшенной.

Ранее сообщалось, что глобальный оператор системы tax free, швейцарская компания Global Blue, создает совместное предприятие с финансистом Рубеном Варданяном для работы на территории России.