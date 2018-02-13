В английской Википедии появилась статья о гибели российских наемников в Сирии

В английской версии Википедии появилась статья «Битва под Хашамом». В ней рассказывается о гибели российских граждан во время удара авиации США по сторонникам президента Сирии Башара Асада в районе газового месторождения Хашам в провинции Дейр-эз-Зор.

Статья была опубликована еще 9 февраля, однако 13 февраля она дополнена новыми сведениями. Ранее в ней только было указано, что при авианалете могли погибнуть несколько российских советников. Теперь же в статье описано множество подробностей. Инцидент произошел 7 февраля 2018-го. Как пишет автор Википедии под псевдонимом EkoGraf со ссылкой на различные СМИ и соцсети, после атаки якобы погибло около 200 российских граждан, которые воевали в Сирии в составе «ЧВК Вагнер». Другие источники сообщали о гибели 20 – 25 наемников. В командовании США отказались официально комментировать эту информацию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что в Кремле не располагают данными об этом инциденте. «Как вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих ВС России, которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем обращаться в оборонное ведомство», — цитирует Пескова РБК.