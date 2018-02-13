Агрессивный енот из России парализовал движение на украинской границе

Пограничники вступили в схватку с агрессивным енотом на Украине. Недружелюбно настроенное к людям животное пришло из России.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины 13 февраля, енот утром перешел границу на автомобильном пункте пропуска «Николаевка» в Черниговской области. Зверь рычал и бросался на окружающих, несмотря на попытки военнослужащих прогнать его прочь. На время борьбы с распоясавшимся енотом движение транспорта через границу остановили.

В результате животное ликвидировали, заподозрив у него бешенство. Тело передали санитарным врачам для эпидемиологического исследования.