Шорт-трекистка Просвирнова выбыла из борьбы за медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде

Петербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова не смогла отобраться в финал соревнований на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пхенчхане во вторник, 13 февраля.

В своём полуфинальном забеге она показала лишь третий результат, пропустив вперед представительницу Южной Кореи Чхве Мин Чон (42,422) и итальянку Арианну Фонтану.

Напомним, первую российскую медаль на Играх в Пхенчхане завоевал как раз шорт-трекист: Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров. Всего у России сейчас три медали: две бронзы и одно серебро.