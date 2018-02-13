В Петербурге сняли на видео, как эвакуатор сломал Mercedes из-за уборки снега

Инцидент произошел в центре Петербурга – житель города обнаружил собственное купе Mercedes в нескольких метрах от места стоянки и сломанным. 13 февраля мастера провели проверку и поставили «диагноз»: вышло из строя рулевое управление.

Владелец не растерялся и нашел видео. Оказалось, что машина сломана из-за эвакуаторщика. «Мерседес» пытались переставить ради уборки снега. Только вот трос привязали под колесом машины, а потом с особым цинизмом на протяжении получаса пытались сдвинуть с места. Сейчас чиновники посылают владельца машины по кругу, но мужчина намерен добиться правды.

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