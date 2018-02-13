Как убрать сосули по закону

Еще
02:41 14.02.2018
Пришлите свою новость!
01:41
О сексе как лекарстве от любви расскажет доктор Курпатов
01:18
«Мультивидение» посвятят любви и «женским историям»
01:10
Пиотровский высказался по делу Серебренникова и предостерег от «музейных распродаж»
00:57
Глава Пентагона открестился от авиаудара по россиянам в Сирии
00:44
Премьер Нидерландов: Россия нацелена на экспансию
00:25
На Android нашли вирус для добычи криптовалюты
00:06
Макрон заявил о готовности Франции к авианалётам в Сирии
13/02
New York Post рассказало об оскорблениях в письме Дональду Трампу-младшему
13/02
США: сирийская оппозиция более неспособна свергнуть Асада
13/02
Организатору терактов в Нью-Йорке вынесли приговор
13/02
Сосульки в центре Петербурга разочаровали вице-губернатора
13/02
Американка выпала из саней на скорости 110 км/ч
13/02
Фристайлист-олимпиец Денщиков женится на отстраненной скелетонистке Потылицыной
13/02
ЗакС показал, кто не идиот во власти Ленобласти
13/02
Мужчина погиб при пожаре в расселенном общежитии на Зеленогорской
13/02
ЦСКА разошёлся миром с сербскими одноклубниками в Лиге Европы
13/02
В Шушарах построят ещё один жилой комплекс
13/02
Енот устал по пути через дорогу: помогли инспекторы ГИБДД
13/02
Шульц расхотел возглавлять СДПГ
13/02
Сосулька со здания Росреестра на Чапаева упала на прохожего
13/02
Школьники открыли новый остров в Арктике
13/02
Число сделок на первичке Петербурга в 2018 году может вырасти на 20%
13/02
ГАТИ намерена оштрафовать Военно-морскую академию за недобросовестность
13/02
Режиссер «Приключений Паддингтона» снимет приквел к «Чарли и шоколадной фабрике»
13/02
Росавиация рассказала о 25 инцидентах за двое суток в Шереметьево
13/02
Голландский министр уволился из-за лжи о встрече с Путиным
13/02
Свидетель по делу петербургских анархистов пожаловался в СК на пытки шокером
13/02
Красную линию петербургского метро к 2027 году переведут на состав «Юбилейный»
13/02
Минтранс предлагает сбивать беспилотники без разрешения на полеты
13/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 февраля
13/02
Лютеранская церковь просит передать ей особняк 18-го века на Кирочной
13/02
Минкульт не переносил дату проката «Мстителей»
13/02
В куриных сердцах нашли опасные для здоровья бактерии
13/02
Россельхознадзор заподозрил белорусов и сербов в ввозе в Россию санкционных фруктов
13/02
Здания станции Финляндской-Товарной не признали памятниками
13/02
СМИ: После «кремлевского доклада» иностранные компании меняют контракты
13/02
Дуров: Заявление «Касперского» об уязвимости Telegram – преувеличение
13/02
Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео
13/02
Михайловский театр готовит новые премьеры для Эрмитажа
13/02
«Победа» не смогла договориться с аэропортом Минска о рейсах из Петербурга
13/02
Съемочная группа канала «Санкт-Петербург» подверглась нападению в подпольном офисе работодателей
13/02
Эксперт: Покупатели не готовы приобретать недвижимость через Интернет
13/02
Дерипаска просит рассматривать его иск к Рыбке в закрытом режиме
13/02
Все школы Саратова закрыли на карантин
13/02
Бывшие сотрудники «Славянки» приговорены в Петербурге за хищение 17 млн Минобороны
13/02
МАК назвал предварительную причину крушения Ан-148
13/02
35 тысяч финских студентов заставят вернуть свои стипендии государству
13/02
СМИ: Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов
13/02
В России за живодерство заблокировали статью о купании котов
13/02
Как побороть сосульки на Рижском проспекте
13/02
СМИ: Премьеру «Мстителей» перенесли из-за фильма, вдохновлённого Мединским
13/02
На Украине двух российских военных посадили за «измену» и «дезертирство»
13/02
FIFA помогут отследить билетных мошенников в Интернете
13/02
Аничков лицей отстоял репутацию в суде
13/02
Россия завоевала пятую медаль Олимпиады-2018
13/02
Со здания администрации МО "Измайловское" сосулька упала на прохожего
13/02
Конституционный суд разобрался с параллельным импортом в Россию
13/02
Стрелявшие в «Дикси» не сумели уехать от Росгвардии на такси
13/02
Лыжница Белорукова принесла России четвертую медаль Олимпиады
13/02
Швейцарский лыжник в Пхенчхане показал впечатляющий трюк на эскалаторе
13/02
Арест кресла для эпиляции вернул петербурженкам зарплату
13/02
На Лиговском сбитые сосульки снесли крышу остановки
13/02
Навальный не собирается удалять видео о Рыбке и Дерипаске
13/02
Tax free может заработать в Петербурге в марте
13/02
Аналитики назвали топ-20 самых продаваемых в России лекарств в 2017 году
13/02
В английской Википедии появилась статья о гибели российских наемников в Сирии
13/02
Агрессивный енот из России парализовал движение на украинской границе
13/02
Шорт-трекистка Просвирнова выбыла из борьбы за медали на дистанции 500 метров на Олимпиаде
13/02
В Петербурге сняли на видео, как эвакуатор сломал Mercedes из-за уборки снега
13/02
Смольный не даст альтернативные участки киоскам у метро, которые могут попасть под снос
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
13.02.2018 17:17

Как убрать сосули по закону

Что получается, если бороться с сосульками, соблюдая закон? В Петербурге нашелся несгибаемый глава ТСЖ, который пытается добиться ответа.
Как убрать сосули по закону
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Получается пшик», – разводит руками Евгений Самсыгин, глава ТСЖ «Толстовский дом», которое сейчас управляет знаменитым домом на Фонтанке – образцом модерна Федора Лидваля. Больше недели, потеряв счет обращениям и получая отписки, он пытается узнать, как убрать сосульки с тридцатиметровой высоты так, чтобы не расколотить припаркованные под ними по всем правилам машины. Вызвать эвакуатор он не имеет права, как и огораживать проезжую часть. Автовладельцам, оставляющим машины, судя по всему, дела нет. У Смольного, полиции и телефона 004 ответов тоже не имеется. Но в случае чего за разбитые машины заплатит ТСЖ.

Толстовский дом, как известно, имеет два фасада: одним он выходит на улицу Рубинштейна, а другим — на Фонтанку. Откапывать дом и чистить кровли неделю назад решили сначала со стороны Рубинштейна, рассказывает управляющий ТСЖ. «Обратились в администрацию Центрального района: хотим чистить, кровельщики готовы работать, но машины не убрать. Ставим заграждения, пишем объявления, время приходит – машины стоят. А администрация рассылает указания: убрать, доложить, отчитаться. Что делать? – спрашивает Самсыгин. – Ну вы стучите по машинам, сказали нам в администрации. Чтоб сигнализация сработала. И ищите телефоны. Машины накрыть можно, сказали, щитами накрывайте, матрасами. А высота-то огромная, какие матрасы — льдина упадет и пробьет крышу насквозь».

Как убрать сосули по закону

Во дворе убрать можно — все жильцы свои, переставить машины и сбить лед не проблема. Проблемы начинаются снаружи, на городской территории и проезжей части, где парковаться может кто угодно — запрещающих знаков нет ни на Фонтанке, ни на Рубинштейна. Не получив помощи в администрации, Самсыгин позвонил на телефон 004. Но и там ему ответили, что его заявка «не по профилю». И перевели на экстренную службу 112.  

«Там я тоже все изложил. Меня там уже узнают: а, мол, Евгений Александрович звонит. Сказали: мы вашу заявку переадресуем – в полицию и районную администрацию. Из полиции, из 28-го отдела, отзвонились: чем, говорят, можем помочь? Мы им: ну машины кто-то должен же убирать. Ну хорошо, мы к вам ГИБДД пришлем, отвечают. ГИБДД приехала, посмотрела — машины правил не нарушают, знаков нет. Нет оснований их убирать. Из районного ГИБДД позвонили, сказали: дайте нам номера нескольких машин, какие подороже. Мы их по базе пробьем, и если это ваши жильцы, дадим их координаты, – рассказывает Самсыгин. – Минут через 15 звонят: нет, машины не ваши. Я это и без них знал».

Ближе к пятнице, не растеряв ни грамма настойчивости, законопослушный Самсыгин дошел до приемной вице-губернатора Бондаренко. Заявку у него приняли. На следующий день позвонил приятный мужской голос, который тоже начал с расспросов, что было сделано: оградили – не оградили, стучали – не стучали, накрывали – не накрывали. «Я ему все вежливо рассказал, – поясняет упрямый глава ТСЖ. – В ответ: ой, подождите, меня тут отвлекли, я вам позже перезвоню. И до сих пор перезванивает».

Со стороны Рубинштейна кровлю и тротуары как-то удалось расчистить к 9 февраля, говорят в ТСЖ. Обошлось без происшествий, хотя один «Форд-Мондео» чудом остался невредим — от летящей льдины его «спас» дорожный знак. Но тротуары со стороны улицы в несколько раз шире, чем со стороны набережной, где до машин всего два метра. Теперь нужно чистить второй фасад, но как выкручиваться законным способом, в Толстовском доме до сих пор не понимают. У соседей уже был печальный опыт, вспоминает Самсыгин: тут же, на Фонтанке, несколько лет назад управляющей организации пришлось возмещать автовладельцам стоимость ремонта побитого льдом автомобиля, который был припаркован в левом ряду — так же, как тут стоят машины и сейчас. 

Все, что может сделать по закону глава ТСЖ, — огородить часть тротуара (о безопасности прохожих, вынужденных идти по проезжей части, умолчим). На полосатых ленточках, оберегающих головы петербуржцев ото льда, написано: 13 февраля с 10 утра будут вестись работы по очистке кровли. Машины стоят вплотную к этим лентам, хотя ограждение выставлено вечером 12 февраля. Накануне беспокойный управляющий лично бегал и пришпиливал на лобовые стекла бумажки с просьбами убрать авто. Безрезультатно. «Вчера в службу 112 дал заявку, сегодня продублировал. В администрацию района с утра дозвониться не могу. Что делать — не знаю. На ленточках бумажки — их никто не читает. И люди ходят: я сюда и дежурного ставил – все равно идут, и с детьми идут, бесстрашные», – вздыхает Самсыгин. 

Ставить ограждение на проезжую часть он по закону не имеет права — говорит, накажут за самоуправство. Подчеркнем — по закону. Соседние дома справляются, очевидно, идя окольным путем, а не правовым: так, у дома 66 на Фонтанке днем 13 февраля можно было наблюдать наполовину сбитое ограждение и на лентах развешенный отчаянный призыв: «Категорически запрещается парковать машины!!!» А пару дней назад, к примеру, журналист «Фонтанки» наблюдал чистку кровель в Щербаковом переулке, на доме 2/58, угловом с набережной. Машины стояли в левом ряду, как и всегда. Ни матрасов, ни щитов поблизости видно не было. 

Возможно, ситуацию можно разрешить очень легко, считает несгибаемый управляющий. Просто нужно вовремя оповещать управляющие организации о расчистке проезжей части, которую проводят при участии ГИБДД и комитета по благоустройству. «Ставится дата, все оповещаются, приезжают эвакуаторы, машины убираются, дороги чистятся, машины ставят на место. Так вы оповестите управляющие организации! Чтобы мы привели альпинистов и в это же время нормально расчистили кровлю, – упрашивает Самсыгин. – Я же не могу перекрывать движение, чтобы сбить сосульки. Тут полнабережной надо огораживать, чтобы не раскурочить всё. И самостоятельно эвакуатор вызвать не могу — он приедет и спросит у меня документы на машину. Да, я законопослушный человек. Потому что, если при расчистке мои сотрудники уронят сосульку, я потом буду отвечать. И возмещать ущерб. Не администрация района, не город, а именно ТСЖ». 

12 февраля Самсыгин, потеряв, видимо, надежду, написал отчаянное письмо в городскую прокуратуру. «Просим вас принять действенные меры, которые защитят граждан», – говорится в нем.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43

«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30

Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк

Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00

Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада

Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Лиговском сбитые сосульки снесли крышу остановки
Тепло возвращается в дома после прорыва трубы на набережной канала Грибоедова
Теплоэнергетики привели в порядок повреждённую трубу в Кронштадте
Набережная Грибоедова перекрыта: ремонтируют трубу после прорыва
Теплоэнергетики устроили засаду на поврежденную трубу в Кронштадте
На набережной канала Грибоедова в кипятке тонут машины
За выходной в Петербурге нашли больше нарушений в очистке крыш, чем в будни
Москвичи убедились, что заставить жилищников убрать снег можно, написав одно слово
Жители почти ста домов на Васильевском будут спать в холодных квартирах
Прокуратура Петербурга проверила уборку улиц, по которым передвигаются сами прокуроры
Как убрать сосули по закону
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
«Ленэнерго» теряет имя
Как «БУК» и «ГИТ» Московский район не поделили
ГУП «ТЭК» начинает рассылать белые квитанции
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Мобильным устройствам не доверяй, враг все услышит — в эфир не болтай!

Падение снега на Подвойского, после которого пострадал ребенок, попало на видео

pixabay.com

Школа строгого режима

Новости компаний
ГК «Эталон»
06.02.2018 16:43
«Эталон ЛенСпецСМУ» завершило монолитный каркас «Дома на Обручевых»
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») полностью завершила монолитный каркас всех восьми секций «Дома на Обручевых»
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.