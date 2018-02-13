Смольный не даст альтернативные участки киоскам у метро, которые могут попасть под снос

Смольный пока не планирует выдавать альтернативные участки владельцам киосков у метро, которые могут попасть под снос из-за новых правил размещения. Это следует из разъяснений комитета имущественных отношений к проекту постановления, опубликованному 1 февраля.

В соответствии с ним, предприниматели могут получить альтернативный участок под нестационарные торговые объекты только в том случае, если город разорвал с ними договор досрочно по собственной инициативе и при условии, что сам бизнесмен не нарушал договор. В случае с изменениями, предполагающими снос ларьков в пределах 100-метровой зоны от станций метро, которые сейчас обсуждаются в Смольном, город не планирует досрочно расторгать договоры. А, значит, не будет и претендовать на замену. Ранее КИО указывал, что под снос может попасть около 300 объектов.