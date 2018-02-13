Как «двойные агенты» из России стали призерами Олимпиады

Петербуржцы Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, завоевавшие для России третью медаль на Олимпиаде-2018, покорили сердца зарубежных журналистов. Рассказываем и показываем почему.

Супружеская пара из Петербурга Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий – первые в истории России призеры Олимпиады по керлингу. Во вторник, 13 февраля, в Пхенчхане они завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место норвежцев со счетом 8:4. Но сердца иностранных болельщиков и журналистов они завоевали задолго до этого, став одной из самых очаровательных пар олимпийского турнира.

Все началось с колонки журналиста Yahoo! Sports Дэна Ветцела: «Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий – на героя из фильма «Форсаж». Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят, как двойные агенты».

Russia was banned from the Winter Olympics. Until it wasn't. https://t.co/FfcyWOazMH — Dan Wetzel (@DanWetzel) 8 февраля 2018 г.

Спортсмены родом из Петербурга. Учатся в Университета имени Лесгафта. Болеют за футбольный клуб «Зенит». Крушельницкий и сам едва не стал футболистом, но 11 лет назад по совету классной руководительницы отдал предпочтение керлингу. Брызгалова же в керлинге с 2005 года. В секцию ее записала мама. Постепенно стали приходить успехи, но девушка еще долго не думала, что однажды окажется на Олимпиаде.

??#sochi Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Июл 19, 2017 в 1:07 PDT

Познакомились Александр и Анастасия в 2009 году, но встречаться начали только в 2012-м. В пару на соревнованиях встали еще позже – в 2015-м: против были тренеры, считавшие, что личные отношения будут им мешать. Не сразу, но будущим супругам удалось найти общий язык на льду. Первый чемпионат России они провалили, вылетев в четвертьфинале, но уже через год заняли первое место. На дебютном для себя чемпионате мира в том же году пара с ходу завоевала золото.

В июне 2017 года молодые люди сыграли свадьбу:

По словам Анастасии, на льду главный Александр, а дома у них равноправие. Их взаимоотношения во время матчей – отдельная история.

?? Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Апр 12, 2017 в 1:54 PDT

Супруги прямо во время матчей успевают по нескольку раз поругаться и помириться. Телетрансляция Олимпиады в Пхенчхане позволила насладиться их отношениями в полной мере. В матче за бронзовую медаль Брызгалова упала, и даже это выглядело очень мило.

Милое видео, из которого вы узнаете, что болит у Анастасии Брызгаловой после падения в третьем энде матча за 3-е место 😂#Олимпиада #керлинг #Брызгалова #жопаболит pic.twitter.com/lIzFbjTOp4 — Артем Гаев (@gaevart) February 13, 2018

Ну и еще немного фотографий российской «девушки Бонда» (простите нас, Александр):

Фото: скриншот/instagram.com/a_nastasia92/

Фото: скриншот/instagram.com/a_nastasia92/

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»