Как «двойные агенты» из России стали призерами Олимпиады

Супружеская пара из Петербурга Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий – первые в истории России призеры Олимпиады по керлингу. Во вторник, 13 февраля, в Пхенчхане они завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место норвежцев со счетом 8:4. Но сердца иностранных болельщиков и журналистов они завоевали задолго до этого, став одной из самых очаровательных пар олимпийского турнира.

Все началось с колонки журналиста Yahoo! Sports Дэна Ветцела: «Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий – на героя из фильма «Форсаж». Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят, как двойные агенты».

