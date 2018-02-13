На фрегате «Адмирал Горшков» сломался двигатель

Ещё не переданный флоту головной фрегат проекта 22350, строящийся уже больше десяти лет, вернулся на петербургский завод «Северная верфь» на одном двигателе. Об этом 13 февраля со ссылкой на источник в ВМФ сообщает портал FlotProm.

По информации источника издания, поломка произошла ещё 23 декабря прошлого года. На фрегате «Адмирал Горшков», который проходит государственные испытания, вышел из строя маршевый дизель производства Коломенского завода. При этом форсажно-газотурбинный двигатель и редуктор украинского производства работают исправно. Точные причины аварии пока не известны. В «Северной верфи» вопрос о неполадках с двигателем переадресовали производителю.

Советник директора ПАО «Звезда» Евгений Лерман в беседе с FlotProm выдвинул версию, что дизель мог сломаться либо вследствие эксплуатационной ошибки, либо из-за заводского брака. В любом случае, ремонтом будет заниматься производитель. Источники в «Трансмашхолдинге», в который входит Коломенский завод, отметили, что части двигателя извлекут, не разрезая корпус «Адмирала Горшкова» и отправят в Коломну. Там после ревизии механизмов решат, подлежат они ремонту или необходима полная замена.

1 февраля фрегат «Адмирал Горшков» отметил 12-ю годовщину со дня своей закладки. Головной корабль проекта нового поколения был спущен на воду в 2010 году. Предполагалось, что уже на следующий год он войдёт в состав ВМФ. Однако сроки отодвинули сначала на год, потом ещё на два. Сейчас сообщается, что фрегат вступит в строй летом 2018 года. FlotProm отмечает, что директор департамента информационной политики и корпоративных коммуникаций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Илья Житомирский сообщил об очередном переносе через два дня после аварии с двигателем.

При этом для «Адмирала Горшкова» это уже не первая подобная авария. В декабре 2014 года во время швартовных испытаний корабль повредил турбину украинского производства. Несмотря на поломку, фрегат тогда завершил ходовые испытания.

Как писала «Фонтанка», до того, как ВПК России и Украины объявили об окончании сотрудничества, обе турбины на корабль проекта 22350 производились на украинском предприятии. Позже сообщалось, что на фрегатах этого типа установят газотурбинные двигатели российского производства, что также отразилось на сроках завершения заказа Минобороны.