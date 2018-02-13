Еще
14:40 13.02.2018
Пришлите свою новость!
14:33
Смольный не даст альтернативные участки киоскам у метро, которые могут попасть под снос
14:30
При реставрации Малой церкви Зимнего дворца нашли послание из прошлого
14:29
На фрегате «Адмирал Горшков» сломался двигатель
14:15
СМИ: Зампред комитета по обороне Клинцевич ушел в отставку «за разговоры»
14:10
В России впервые пройдет официальный чемпионат по киберспорту
14:07
За каждого побитого полицейского петербурженка заплатит по 10 тысяч рублей
14:00
Московский девелопер построит жилой комплекс в непосредственной близости от проблемных домов на Тележной
13:53
Собчак пожаловалась в ЦИК на показ фильма про Путина по Первому каналу
13:50
Касперский: Через Telegram распространяли вирусы
13:49
В Самаре из бюджета потратят 4,2 миллиона рублей на визит Михалкова
13:48
Последний полёт разбившегося Ан-148 нашли на бортовом самописце
13:44
От Старой Деревни до Белоострова могут построить второй ж/д путь за 12 млрд рублей
13:40
Петербургская шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 метров на Олимпиаде
13:37
В Петербурге ищут желающих привести в порядок дороги к стадионам перед ЧМ-2018
13:34
Депутаты хотят запретить компаниям огораживать парковочные места
13:30
Под «смертельным» ж/д переходом на Туристской выкопают тоннель
13:25
Экономическая полиция Петербурга задерживает полсотни человек, выдающих себя за врачей
13:11
Мединский: «Пятьдесят оттенков свободы» обрушили российский кинопрокат
13:06
Навальный в суде оспорит решение о блокировке расследования про Рыбку, Дерипаску и Приходько
12:56
Дэвид Духовны переквалифицировался в музыканта
12:45
Россиянину пришлось расстаться на границе с 37 кг финского сыра и масла
12:40
Подругу бывшего президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию
12:32
В Красноярске снова ждут черного неба
12:25
В Музее варежки пройдёт благотворительный тёплый Love-марафон
12:22
Тепло возвращается в дома после прорыва трубы на набережной канала Грибоедова
12:17
Генпрокуратура взялась за казначейство Дагестана
12:12
Жителей Ярославля напугали сообщением о радиоактивной угрозе
12:06
Исландия «намайнилась»: стране не хватает электроэнергии
11:48
Ковальчук о женском хоккее на Олимпиаде: Все не как у людей
11:42
Венесуэлу за долги лишили права голоса в ООН
11:36
Российским военным запретят откровенничать в соцсетях
11:35
Ростуризм уличил «лучший хостел» Петербурга в завышении цен во время ЧМ-2018
11:33
Японского шорт-трекиста, пойманного на допинге, отстранили от Игр
11:26
Дело о нападении фанатов «Зенита» на футболистов «Динамо» прекращено
11:23
Надгробия в Петропавловском соборе взвесили и «разложили по местам»
11:17
«Союз» все-таки стартовал
11:14
У финских хоккеисток на Олимпиаде похитили клюшки
11:11
Правительство хочет наказать чиновников, вовремя не проводивших мигрантов домой
11:08
Покатушки на перилах привели петербуржца в операционную
11:01
Центробанк защитится от хакеров специальным департаментом
10:56
Женщина из Узбекистана показала полицейским ГУ МВД, как провозглашать президента
10:51
Перекрытия в многоэтажке Звенигорода обрушились из-за ремонта
10:40
За сбор дани с медиков ФСБ Петербурга задержала капитана полиции и компанию
10:34
Петербургские гей-активисты не смогли отстоять в суде предвыборные митинги
10:28
Две петербурженки «подарили» мошенникам миллион
10:24
Петербургские врачи уменьшили нос пациента на полкилограмма
10:19
Конфликт с близоруким покупателем довел кассира «Дикси» до огнестрела
10:15
На месте крушения Ан-148 нашли 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и 500 обломков
10:04
На каком основании: в МВД пояснили приказ о нетрезвых судьях за рулем
09:58
Российские банки потеряли более миллиарда рублей от хакерских атак в 2017 году
09:45
Финляндия празднует Жирный вторник
09:38
Федерацию хоккея России призвали не использовать национальную символику на медиаресурсах
09:19
В Пушкине электричка насмерть сбила мужчину
09:10
Трамп предложил помощь в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье
08:59
Охотников за цветметом из подстанций задержали в Петербурге
08:54
Российский биатлонист Антон Бабиков занял 40 место в гонке и сбежал от журналистов
08:39
Теплоэнергетики привели в порядок повреждённую трубу в Кронштадте
08:28
В Звенигороде жильцов пятиэтажки эвакуировали после обрушения перекрытий
08:16
В лобовом ДТП на Стачек серьезно пострадали двое
08:09
Петербургские керлингисты Брызгалова и Крушельницкий выиграли бронзу Олимпиады
08:05
Саакашвили опубликовал видео своего задержания
01:55
Софье Апфельбаум присуждена премия председателя Союза театральных деятелей
01:14
О старых и новых планах развития петербургской подземки расскажут в Публичке
00:45
YouTube потребовал у ФБК удалить расследование по мотивам книги Насти Рыбки
00:33
Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск
12/02
США потратят 6,3 млрд долларов на «сдерживание России»
12/02
СМИ: Чубайс конкурирует с «Росатомом» за триллион на модернизацию энергетики
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
13.02.2018 14:15

СМИ: Зампред комитета по обороне Клинцевич ушел в отставку «за разговоры»

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности принял заявление первого зампреда Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Об этом 13 февраля пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. Издание уточняет, что на освободившееся место претендует сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября прошлого года занимал должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу. 

Клинцевич же теперь станет рядовым сенатором. В СМИ предполагают, что его уход со значимого в Совфеде поста связан с излишней публичной активностью. Так, источник «Ведомостей» сообщил, что комментариями Клинцевича были недовольны в Министерстве обороны. В пример приводят заявление сенатора 7 февраля о том, что сирийский спецназ пробивается к месту падения российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Заявление сенатор сделал в тот момент, когда российские и турецкие спецслужбы проводили операцию с целью получить тело погибшего летчика Романа Филипова. Кроме того, слова Клинцевича имели официальный вес в глазах иностранцев из-за его должности. К рядовому сенатору такого отношения не будет.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45

10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре

С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Зампред комитета по обороне Клинцевич ушел в отставку «за разговоры»
Депутаты хотят запретить компаниям огораживать парковочные места
Трамп предложил помощь в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье
США потратят 6,3 млрд долларов на «сдерживание России»
Трамп выразил соболезнования по поводу крушения Ан-148
Путин заболел, но работать продолжает
В петербургском фонде капстроительства снова меняется руководство
СМИ: Сенаторам строят новое здание в центре Москвы, в старом места не хватает
Яшин поведал о диалоге с гаишником, обиженным на «Крузак» чиновника
Лавров объяснил, почему Россия не признает ДНР и ЛНР: "Мы все-таки люди слова"
Начальников для Арктики вырастят в Петербурге
Политические игры
Настя Рыбка: Да, мою книгу Путин читал
Бой с тенью Медведева за пост № 1
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
«Смольный в моем сердце»
В Петербурге растроился штаб Путина
Кому выгодна высокая или низкая явка
Гудков привез петербургской оппозиции муниципальный Uber
«Это не санкции». Что означает «Кремлёвский список»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Саакашвили опубликовал видео своего задержания

СК показал место крушения АН-148 с воздуха

Набережная Грибоедова перекрыта: ремонтируют трубу после прорыва

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.