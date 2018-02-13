СМИ: Зампред комитета по обороне Клинцевич ушел в отставку «за разговоры»

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности принял заявление первого зампреда Франца Клинцевича с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Об этом 13 февраля пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. Издание уточняет, что на освободившееся место претендует сенатор от Карелии Александр Ракитин, который до сентября прошлого года занимал должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу.

Клинцевич же теперь станет рядовым сенатором. В СМИ предполагают, что его уход со значимого в Совфеде поста связан с излишней публичной активностью. Так, источник «Ведомостей» сообщил, что комментариями Клинцевича были недовольны в Министерстве обороны. В пример приводят заявление сенатора 7 февраля о том, что сирийский спецназ пробивается к месту падения российского штурмовика Су-25 в провинции Идлиб. Заявление сенатор сделал в тот момент, когда российские и турецкие спецслужбы проводили операцию с целью получить тело погибшего летчика Романа Филипова. Кроме того, слова Клинцевича имели официальный вес в глазах иностранцев из-за его должности. К рядовому сенатору такого отношения не будет.