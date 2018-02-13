В России впервые пройдет официальный чемпионат по киберспорту

Первый в истории официальный чемпионат России по компьютерному спорту пройдёт с февраля по апрель 2018 года. Федерация компьютерного спорта России (ФКС) на своём официальном сайте сообщила, что лучшие киберспортсмены получат спортивные разряды, а победители удостоятся титулов чемпионов России по отдельным киберспортивным дисциплинам.

Соревнования начнутся 24 февраля с региональных квалификаций. Киберспортсмены сразятся в трёх играх: Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Финал пройдёт 26-27 мая в Москве на Yota Arena, где по олимпийской системе определят сильнейших.

Основные этапы чемпионата покажут в официальных группах ФКС России в соцсетях. Общий призовой фонд чемпионата составит 3,5 млн рублей: по 1,5 млн руб. в Dota 2 и CS: GO, и 500 тыс. руб. в Hearthstone.

Напомним, «компьютерный спорт» был официально признан и включён во Всероссийский реестр видов спорта в июне 2016 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что минувшей осенью Российский футбольный союз задумался о чемпионате России по киберфутболу. Также в конце января 2017 года Mail.ru Group сообщила, что выкупает 100 % крупнейшего в России киберспортивного холдинга ESForce. К холдингу относятся несколько всемирно известных киберспортивных команд, серия киберспортивных турниров, медиаресурс RuHub, который занимается трансляциями киберспортивных соревнований, и многие другие проекты из индустрии компьютерных игр.

О том, как устроен киберспорт, «Фонтанке» рассказали чемпионы мирового турнира 2017 года по Counter-Strike.