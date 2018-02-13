Еще
14:39 13.02.2018
Пришлите свою новость!
14:33
Смольный не даст альтернативные участки киоскам у метро, которые могут попасть под снос
14:30
При реставрации Малой церкви Зимнего дворца нашли послание из прошлого
14:29
На фрегате «Адмирал Горшков» сломался двигатель
14:15
СМИ: Зампред комитета по обороне Клинцевич ушел в отставку «за разговоры»
14:10
В России впервые пройдет официальный чемпионат по киберспорту
14:07
За каждого побитого полицейского петербурженка заплатит по 10 тысяч рублей
14:00
Московский девелопер построит жилой комплекс в непосредственной близости от проблемных домов на Тележной
13:53
Собчак пожаловалась в ЦИК на показ фильма про Путина по Первому каналу
13:50
Касперский: Через Telegram распространяли вирусы
13:49
В Самаре из бюджета потратят 4,2 миллиона рублей на визит Михалкова
13:48
Последний полёт разбившегося Ан-148 нашли на бортовом самописце
13:44
От Старой Деревни до Белоострова могут построить второй ж/д путь за 12 млрд рублей
13:40
Петербургская шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 метров на Олимпиаде
13:37
В Петербурге ищут желающих привести в порядок дороги к стадионам перед ЧМ-2018
13:34
Депутаты хотят запретить компаниям огораживать парковочные места
13:30
Под «смертельным» ж/д переходом на Туристской выкопают тоннель
13:25
Экономическая полиция Петербурга задерживает полсотни человек, выдающих себя за врачей
13:11
Мединский: «Пятьдесят оттенков свободы» обрушили российский кинопрокат
13:06
Навальный в суде оспорит решение о блокировке расследования про Рыбку, Дерипаску и Приходько
12:56
Дэвид Духовны переквалифицировался в музыканта
12:45
Россиянину пришлось расстаться на границе с 37 кг финского сыра и масла
12:40
Подругу бывшего президента Южной Кореи приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию
12:32
В Красноярске снова ждут черного неба
12:25
В Музее варежки пройдёт благотворительный тёплый Love-марафон
12:22
Тепло возвращается в дома после прорыва трубы на набережной канала Грибоедова
12:17
Генпрокуратура взялась за казначейство Дагестана
12:12
Жителей Ярославля напугали сообщением о радиоактивной угрозе
12:06
Исландия «намайнилась»: стране не хватает электроэнергии
11:48
Ковальчук о женском хоккее на Олимпиаде: Все не как у людей
11:42
Венесуэлу за долги лишили права голоса в ООН
11:36
Российским военным запретят откровенничать в соцсетях
11:35
Ростуризм уличил «лучший хостел» Петербурга в завышении цен во время ЧМ-2018
11:33
Японского шорт-трекиста, пойманного на допинге, отстранили от Игр
11:26
Дело о нападении фанатов «Зенита» на футболистов «Динамо» прекращено
11:23
Надгробия в Петропавловском соборе взвесили и «разложили по местам»
11:17
«Союз» все-таки стартовал
11:14
У финских хоккеисток на Олимпиаде похитили клюшки
11:11
Правительство хочет наказать чиновников, вовремя не проводивших мигрантов домой
11:08
Покатушки на перилах привели петербуржца в операционную
11:01
Центробанк защитится от хакеров специальным департаментом
10:56
Женщина из Узбекистана показала полицейским ГУ МВД, как провозглашать президента
10:51
Перекрытия в многоэтажке Звенигорода обрушились из-за ремонта
10:40
За сбор дани с медиков ФСБ Петербурга задержала капитана полиции и компанию
10:34
Петербургские гей-активисты не смогли отстоять в суде предвыборные митинги
10:28
Две петербурженки «подарили» мошенникам миллион
10:24
Петербургские врачи уменьшили нос пациента на полкилограмма
10:19
Конфликт с близоруким покупателем довел кассира «Дикси» до огнестрела
10:15
На месте крушения Ан-148 нашли 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и 500 обломков
10:04
На каком основании: в МВД пояснили приказ о нетрезвых судьях за рулем
09:58
Российские банки потеряли более миллиарда рублей от хакерских атак в 2017 году
09:45
Финляндия празднует Жирный вторник
09:38
Федерацию хоккея России призвали не использовать национальную символику на медиаресурсах
09:19
В Пушкине электричка насмерть сбила мужчину
09:10
Трамп предложил помощь в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье
08:59
Охотников за цветметом из подстанций задержали в Петербурге
08:54
Российский биатлонист Антон Бабиков занял 40 место в гонке и сбежал от журналистов
08:39
Теплоэнергетики привели в порядок повреждённую трубу в Кронштадте
08:28
В Звенигороде жильцов пятиэтажки эвакуировали после обрушения перекрытий
08:16
В лобовом ДТП на Стачек серьезно пострадали двое
08:09
Петербургские керлингисты Брызгалова и Крушельницкий выиграли бронзу Олимпиады
08:05
Саакашвили опубликовал видео своего задержания
01:55
Софье Апфельбаум присуждена премия председателя Союза театральных деятелей
01:14
О старых и новых планах развития петербургской подземки расскажут в Публичке
00:45
YouTube потребовал у ФБК удалить расследование по мотивам книги Насти Рыбки
00:33
Главреда украинского издания «Страна.ua» объявили в розыск
12/02
США потратят 6,3 млрд долларов на «сдерживание России»
12/02
СМИ: Чубайс конкурирует с «Росатомом» за триллион на модернизацию энергетики
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
13.02.2018 14:10

В России впервые пройдет официальный чемпионат по киберспорту

Первый в истории официальный чемпионат России по компьютерному спорту пройдёт с февраля по апрель 2018 года. Федерация компьютерного спорта России (ФКС) на своём официальном сайте сообщила, что лучшие киберспортсмены получат спортивные разряды, а победители удостоятся титулов чемпионов России по отдельным киберспортивным дисциплинам.

Соревнования начнутся 24 февраля с региональных квалификаций. Киберспортсмены сразятся в трёх играх: Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Финал пройдёт 26-27 мая в Москве на Yota Arena, где по олимпийской системе определят сильнейших.

Основные этапы чемпионата покажут в официальных группах ФКС России в соцсетях. Общий призовой фонд чемпионата составит 3,5 млн рублей: по 1,5 млн руб. в Dota 2 и CS: GO, и 500 тыс. руб. в Hearthstone.

Напомним, «компьютерный спорт» был официально признан и включён во Всероссийский реестр видов спорта в июне 2016 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что минувшей осенью Российский футбольный союз задумался о чемпионате России по киберфутболу. Также в конце января 2017 года Mail.ru Group сообщила, что выкупает 100 % крупнейшего в России киберспортивного холдинга ESForce. К холдингу относятся несколько всемирно известных киберспортивных команд, серия киберспортивных турниров, медиаресурс RuHub, который занимается трансляциями киберспортивных соревнований, и многие другие проекты из индустрии компьютерных игр.

О том, как устроен киберспорт, «Фонтанке» рассказали чемпионы мирового турнира 2017 года по Counter-Strike.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В России впервые пройдет официальный чемпионат по киберспорту
Петербургская шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 метров на Олимпиаде
Ковальчук о женском хоккее на Олимпиаде: Все не как у людей
Ростуризм уличил «лучший хостел» Петербурга в завышении цен во время ЧМ-2018
Японского шорт-трекиста, пойманного на допинге, отстранили от Игр
Федерацию хоккея России призвали не использовать национальную символику на медиаресурсах
Российский биатлонист Антон Бабиков занял 40 место в гонке и сбежал от журналистов
Петербургские керлингисты Брызгалова и Крушельницкий выиграли бронзу Олимпиады
Медведев подписал распоряжение о проведении альтернативной Олимпиады
Петербуржец Роберт Шварцман стал первым российским чемпионом Toyota Racing Series
Не догнали канадцев. Итоги третьего дня Олимпиады
Фиаско. Итоги второго дня Олимпиады-2018
Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018
FIFA послала болельщиков не по адресу
«Унизить Россию невозможно». Как в Петербурге встретили Олимпиаду
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
Как смотреть Олимпиаду
Прощание с матерыми
Артем Петров: У всех игроков «Зенита» есть Instagram. Кроме правых защитников
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Саакашвили опубликовал видео своего задержания

СК показал место крушения АН-148 с воздуха

Набережная Грибоедова перекрыта: ремонтируют трубу после прорыва

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.