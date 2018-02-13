За каждого побитого полицейского петербурженка заплатит по 10 тысяч рублей

Любительницу размахивать кулаками приговорил Красносельский районный суд Петербурга. За троих побитых полицейских женщина заплатит 30 тысяч рублей.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 13 февраля, третьего декабря 2017 года Ирина Сорокина, заручившись поддержкой алкоголя, в ТРК «Жемчужная плаза» сначала публично выругалась на прапорщика полиции, а затем залепила ему пощёчину. Такая же участь постигла и младшего сержанта полиции, его дама осчастливила двумя ударами по голове.

Драчунью доставили в отдел полиции, где она продолжила беспорядочно размахивать конечностями и врезала ногой по колену ещё одному стражу порядка.

На суде обвиняемая признала вину. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.