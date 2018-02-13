Московский девелопер построит жилой комплекс в непосредственной близости от проблемных домов на Тележной
Московский строительный холдинг Glorax Development построит новый жилой комплекс на участке с адресом Тележная улица, 17-19, где сейчас находится несколько торговых предприятий и автомойка. 13 февраля компания сообщила, что подписала договор о выкупе участка площадью 0,8 гектара.
По словам Дмитрия Коновалова, управляющего партнёра Glorax Development, объём инвестиций в проект составит порядка 2,3 млрд рублей. Его общая площадь — более 32 000 кв. м. Выход на строительную площадку намечен на лето 2018 года.
Напомним, исторические дома 21-29 на Тележной улице, которые давно расселены и которые несколько лет пытаются защитить от сноса петербургские градозащитники, находятся в непосредственной близости от будущей строительной площадки. Как повлияет на них масштабная стройка, пока неизвестно.
Справка:
Сейчас в портфеле Glorax Development 2,5 млн кв. м и семь проектов в Санкт-Петербурге и Московском регионе. В 2017 году компания анонсировала два больших проекта в Петербурге: Golden City на намывных территориях Васильевского острова (450 тысяч кв. м жилья, 30 млрд рублей) и Ligovsky City на Лиговском проспекте (более 25 га, 40 млрд рублей).