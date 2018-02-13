Собчак пожаловалась в ЦИК на показ фильма про Путина по Первому каналу

Юристы штаба кандидата Ксении Собчак обратились в Центральную избирательную комиссию с жалобой на незаконную агитацию за Владимира Путина на Первом канале. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба штаба.

Как говорится в сообщении пресс-службы Собчак, с 12 по 15 февраля 2018 года телеканалом транслируется документальный фильм Оливера Стоуна «Путин», он посвящен не только профессиональной деятельности и исполнению служебных обязательств президентом Российской Федерации, но и его биографии, детству, родителям, семье, интересам.

«Показ этого фильма в эфире федерального канала нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, поскольку он содержит материалы, являющиеся агитационными согласно пп. 5 п. 1 ст. 49 ФЗ «О выборах», и транслируется до начала агитационного периода, установленного в п. 2 ст. 50 ФЗ «О выборах», – утверждают в штабе Собчак.

В жалобе адвокат кандидата Константин Добрынин просит председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности.

Ранее на сайте партии «Яблоко» появилось сообщение об обращении в ЦИК с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией.