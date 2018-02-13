В Самаре из бюджета потратят 4,2 миллиона рублей на визит Михалкова

Визит председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова в Самару обойдется городскому бюджету в 4,25 миллиона рублей. За эти деньги режиссёр привезет свою труппу со спектаклем «Метаморфозы-2: Жёны артистов».

Сумма смутила некоторых депутатов Губернской думы, которые усомнились в необходимости таких трат. Обсуждение состоялось 13 февраля на пленарном заседании парламента во время обсуждения поправок в региональный бюджет.

Как пишет портал 63.Ru, министр культуры Самарской области Сергей Филиппов заявил, что Михалкова в город пригласил врио губернатора области Дмитрий Азаров, а обязательства нужно выполнять.

«В сумму, которую выделяют из регионального бюджета, входят и технический райдер, и другие затраты. К тому же на спектакль приглашены граждане из социально незащищенных слоев населения. Компенсировать затраты планируем за счет продажи билетов», — цитирует министра издание. На этом споры завершились.

Премьера спектакля состоится 19 февраля на сцене Самарского академического театра оперы и балета, который вмещает в себя около 1100 зрителей. Как ранее сообщали в областном минкульте, постановка является коллажем из девяти произведений Чехова и Бунина.