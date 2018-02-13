Музыка от «А» до «Я» снова звучит в БКЗ

В БКЗ «Октябрьский» дан старт новому циклу благотворительных концертов, которые могут посетить малоимущие семьи с детьми, тяжелобольные ребята, а также люди с ограниченными возможностями.

Новый цикл концертов будет включать в себя и новые знания: создатели музыки от «А» до «Я» – художественный руководитель БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович и главный режиссер Геннадий Шагаев, придумали новую концепцию концертов, сделав упор на большую интерактивность.

По традиции, перед началом концерта, прошедшего в БКЗ, в фойе детей развлекали аниматоры в костюмах Трансформеров, кота Матроскина, Винни-Пуха и многих других. Ребятишки также могли сделать аквагрим, получить сладкое угощение и собачку из воздушного шарика.

Гостями вечера стали солисты Мариинского и Михайловского театров, пианист Алексей Шагаев, юные студенты творческих вузов Петербурга. Свои видео-приветы слушателям передали Лев Лещенко и Олег Погудин.

Следующий концерт цикла музыки от «А» до «Я» состоится уже весной.