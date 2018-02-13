Последний полёт разбившегося Ан-148 нашли на бортовом самописце

Специалисты приступили к расшифровке записи последнего полёта пассажирского борта Ан-148, в результате падения которого погиб 71 человек.

Как сообщает сайт Межгосударственного авиационного комитета (МАК) 13 февраля, произведено успешное копирование всей информации регистратора борта «Саратовских авиалиний». Устройство зафиксировало 16 полётов, в том числе и последний, который закончился катастрофой. Специалисты приступили к расшифровке записи.