От Старой Деревни до Белоострова могут построить второй ж/д путь за 12 млрд рублей

Смольный и РЖД проведут переговоры по поводу возможности строительства второго железнодорожного пути между станциями Старая Деревня и Белоостров. Если путейцы не захотят тратиться, в проекте может появиться концессионер по строительству скоростного трамвая.

Как рассказал «Фонтанке» 13 февраля глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, инициатором выступил Смольный. Пока обсуждения шли только с руководством Октябрьской железной дороги, переговоры с РЖД намечены на ближайшую пятницу,16 февраля.

«Смысл в том, что Приморское шоссе в ближайшее время уже заполнится, а расширять его некуда, – объяснил Харлашкин. – Единственная альтернатива — дополнительный путь и полноценное тактовое движение, чтобы люди пересели с автомобилей на поезда. Если они согласны второй путь делать — это одна история. Если нет — будем просить, чтобы они отдали нам эту ветку, и мы бы там скоростной трамвай сделали по концессии».

Глава комитета затруднился сказать, на каких условиях этот участок может быть передан Смольному. Стоимость строительства второго пути чиновник оценил в 11-12 млрд рублей. По словам Харлашкина, в случае «удвоения» ветки пассажиропоток на участке может вырасти более чем в 2 раза, в зависимости от интервала движения.

«Но этот поток еще надо набрать, – подчеркнул глава КРТИ. – Кроме «Лахта-центра», здесь подключается еще и Кронштадт».

Сейчас на участке работает однопутная железнодорожная ветка. По мнению чиновников, второй путь требуется для транспортного обеспечения развивающегося Приморского района. Транспортная нагрузка вырастет, в частности из-за «Лахта-центра», ввод которого запланирован на осень, а также строительства парка «Патриот» в Кронштадте.