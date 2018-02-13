Петербургская шорт-трекистка Просвирнова вышла в полуфинал на дистанции 500 метров на Олимпиаде

Петербургская шорт-трекистка Софья Просвирнова во вторник, 13 февраля, вышла в полуфинал на дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пхенчхане. В своей квалификации она заняла первое место.

Полуфиналы стартуют в 14.11 по московскому времени. Финал состоится в 15.09. Софья Просвирнова — действующая двукратная бронзовая призерка чемпионата Европы на дистанции 500 метров и в многоборье. Также на ее счету золото в эстафете на тех же соревнованиях.

На счету России сейчас в общей сложности три медали Олимпиады-2018: две бронзы в шорт-треке (мужчины, 1500 м.) и керлинге (дабл-микст), а также серебро в командных соревнованиях фигуристов.