Депутаты хотят запретить компаниям огораживать парковочные места

Депутаты «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили уточнить понятие прилегающих территорий в городском законе о благоустройстве. Таким образом они хотят запретить компаниям огораживать парковочные места.

«Проблема, которую мы пытаемся решить, — незаконная установка ограждений, препятствующих проезду транспорта. Некоторые предприниматели пытаются организовать парковки только для собственных клиентов, занимая тротуар и проезжую часть, формально не являющиеся зоной их ответственности. Ликвидировав эту правовую лакуну, мы сможем привлекать таких предпринимателей к административной ответственности и заставим внимательнее следить за прилегающей территорией», – объясняет глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

По его словам, законопроект предполагает введение нормы, устанавливающей границы ответственности в содержании территорий, прилегающих к объектам недвижимости. «Таким образом, мы сможем также привлечь собственников и иных законных владельцев магазинов, ресторанов и других объектов к уборке тротуаров и других прилегающих территорий, обяжем застройщиков обеспечивать порядок возле строительных площадок», – добавил единоросс.

Документ внесен в городской парламент 8 февраля. Проект закона рассмотрят на заседании ЗакСа в весеннюю сессию.