Под «смертельным» ж/д переходом на Туристской выкопают тоннель

Смольный предлагает «Метрострою» соорудить подземный переход под железнодорожными путями в створе Туристской улицы, где под поездами погибло уже несколько человек. Ранее компания планировала испытать здесь новый проходческий комплекс.

Информация о планах правительства содержится в ответе комитета по градостроительству и архитектуре на запрос депутата Законодательного собрания Михаила Амосова. Напомним, свой запрос парламентарий составил после многочисленных публикаций "Фонтанки" об опасном переходе. Так, осенью 2017-го наше издание собрало истории жертв, увезенных с Туристской улицы.

«Принимая во внимание социальную значимость вопроса по обеспечению безопасности пешеходов на существующем пешеходном переходе, а также учитывая информацию ОАО «Метрострой» о разработанном проекте комплекса для строительства пешеходных переходов подземным способом, строительство перехода представляется возможным в рамках пилотного проекта Санкт-Петербурга с применением комплекса, – говорится в документе, датированном 12 февраля. – КРТИ совместно с ОАО «Метрострой» предложено выполнить разработку градостроительного обоснования для рассматриваемого перехода».

При этом КГА отмечает, что пока комитет по развитию транспортной инфраструктуры не запрашивал у него необходимую исходную информацию.