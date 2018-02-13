Под «смертельным» ж/д переходом на Туристской выкопают тоннель
Смольный предлагает «Метрострою» соорудить подземный переход под железнодорожными путями в створе Туристской улицы, где под поездами погибло уже несколько человек. Ранее компания планировала испытать здесь новый проходческий комплекс.
Информация о планах правительства содержится в ответе комитета по градостроительству и архитектуре на запрос депутата Законодательного собрания Михаила Амосова. Напомним, свой запрос парламентарий составил после многочисленных публикаций "Фонтанки" об опасном переходе. Так, осенью 2017-го наше издание собрало истории жертв, увезенных с Туристской улицы.
«Принимая во внимание социальную значимость вопроса по обеспечению безопасности пешеходов на существующем пешеходном переходе, а также учитывая информацию ОАО «Метрострой» о разработанном проекте комплекса для строительства пешеходных переходов подземным способом, строительство перехода представляется возможным в рамках пилотного проекта Санкт-Петербурга с применением комплекса, – говорится в документе, датированном 12 февраля. – КРТИ совместно с ОАО «Метрострой» предложено выполнить разработку градостроительного обоснования для рассматриваемого перехода».
При этом КГА отмечает, что пока комитет по развитию транспортной инфраструктуры не запрашивал у него необходимую исходную информацию.
Справка:
«Фонтанка» подробно писала о трагической статистике перехода на севере города. В 2017 году под колесами поездов здесь погибли 7 человек, что привело к возбуждению уголовного дела в отношении должностных лиц РЖД по статье «Халатность». При этом сама компания утверждала, что этот вопрос находится в компетенции городских чиновников. Позднее в месте перехода появилась самодельная предупреждающая надпись, а также светодиодная подсветка. При этом, как стало известно нашему изданию, еще осенью это место было включено в презентацию «Метростроя», который представлял проект нового комплекса для строительства подземных переходов. Прямоугольный створ в высоту достигает 3 метров, в ширину — 3,6 м. Сооружение подземного перехода должно занимать не более полугода — от установки забора и разработки котлована до благоустройства. Под стройку надо будет выделять котлован 5 на 10 метров и участок, куда можно сложить оборудование. В теории, это позволяет не перекрывать движение по трассе или ж/д путям.