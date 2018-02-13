Экономическая полиция Петербурга задерживает полсотни человек, выдающих себя за врачей

Примерно 150 оперативников экономической полиции и следователей полицейского главка начали самую масштабную в 2018 году операцию. С утра 13 февраля они проводят десятки обысков в квартирах и в колл-центрах подпольной организации. По мнению силовиков, участники этой структуры, выдавая себя за врачей, продавали пенсионерам города бесполезные витамины под видом дорогостоящих лекарств. «Фонтанке» комментируют, что уголовное дело по мошенничеству может стать таким же делом по преступному сообществу, с которым в Следственном комитете Петербурга уже знакомятся 29 обвиняемых. Заодно мы узнали, что предполагаемые организаторы – граждане Украины.

По информации нашего издания, 13 февраля оперативники «бюджетного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из других отделов, СОБРом и следователями 2 отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти начали проведение более трех десятков обысков в квартирах и офисных помещениях города.

По данным «Фонтанки», мероприятия проходят по уголовному делу, недавно возбужденному по мошенничеству в особо крупном размере. Экономической же полиции было поручена разработка в связи с тем, что «мошеннический» отдел Управления уголовного розыска завален теми 30 аналогичными уголовными делами, которые были возбуждены в течение прошлого года в различных следственных управлениях районов города и области. Как журналисту «Фонтанки» пояснили в ГУ МВД, «торговля БАДами и всякой чепухой – бедствие, а кто попадается на обман, вы сами знаете».

Вспомним, что в Следственном комитете Петербурга с июля 2015 года расследовалось аналогичное по масштабу уголовное дело, правда, возбужденное по статье 210 – «Преступное сообщество». Его материалы насчитывают более 100 томов, десятки потерпевших и фактически тысячи пострадавших. На данный момент уже более года идет ознакомление подследственных с материалами, но об этих проблемах «Фонтанка» расскажет чуть ниже.

По информации нашего издания, следователи предполагают процессуальные задержания от 30 до 50 фигурантов. В основном это будут лица, ежедневно находящиеся в офисах и из своих оборудованных кабинок, согласно выданным им инструкциям, прозванивающие пенсионеров, чтобы, выдавая себя за профессиональных врачей, навязывать пожилым людям покупку БАДов. Также уже задержаны и водители, и экспедиторы этой структуры. Что по поводу организаторов, то, по данным «Фонтанки», это несколько граждан с Украины.

Как «Фонтанке» прокомментировали в следствии, «не секрет, что мы смотрим на перспективу переквалификации на статью 210 УК – «Преступное сообщество».

— И ничего тут особенного нет. Группа обзвона налицо, развозка есть, складские помещения – в наличии, организаторы никуда не денутся, – прокомментировал специалист.

Если вернуться к уголовному делу Следственного комитета по преступному сообществу, то журналист уже сегодня предвидит сложности следователя ГСУ ГУ МВД. Так, в том деле СК Петербурга проходят 29 обвиняемых, которые, имея 32-х адвокатов, знакомятся с материалами с декабря 2016 года. Процедуры настолько утомительны, а к тому же их легко затягивать, что 26 января 2018-го судья городского суда Шевцова освободила из-под стражи двух фигурантов.

Так, на домашний арест ушел один из главных организаторов – Вячеслав Говорухин и его, можно сказать, заместитель по фамилии Варданян. По информации «Фонтанки», судья как раз руководствовалась длительностью ознакомления с уголовным делом, хотя следователь убеждал ее в том, что эти процессы зависят не от него. Говорят, даже иронизировал, что других, более незначительных по роли фигурантов, другие судьи оставляют в изоляции.