Как не упасть в ее глазах: лучший подарок на 8 марта по мнению экспертов КЕЙ

С каждым годом все сложнее и сложнее становится удивить свою вторую половину подарком на Международный женский день, не так ли? Специально для вас сотрудники компании КЕЙ подготовили обзор оригинальных и современных подарков на 8 марта, которые обязательно придутся по душе вашей даме.

Беспроводные наушники. Это то, что понравится любой энергичной особе, которая всегда находится в движении. Теперь ваша девушка сможет сколько угодно танцевать по квартире, занимаясь домашними делами и слушая любимую музыку с помощью беспроводных наушников.

Массажер. Помогите своей любимой оздоровить кожу, наладить кровообращение и просто расслабиться, подарив ей массажер. Это может быть прибор для шеи и плеч, ног, лица или же универсальный для всего тела.

Устройства для заботы о красоте. Каждая женщина мечтает быть идеально красивой от ноготков до кончиков волос. Подарите ей маникюрный набор, с помощью которого она сможет сделать красивый маникюр прямо у себя дома. Теперь и пальчики будут в порядке, и девушка довольна! Другим отличным вариантом будут приборы для укладки волос – стайлеры, электробигуди, выпрямители. Выбирайте устройства с термозащитой, чтобы не навредить любимым локонам.

Спортивные аксессуары. Если ваша дама следит за фигурой и здоровьем, то ей по душе придутся спортивные гаджеты – шагометры или фитнес-браслеты со счетчиком калорий, анализом сна и пульсометром.

Микрофон-караоке плеер. Если ваша вторая половинка любит петь и делает это постоянно (когда моет посуду или принимает душ), подарите ей портативный микрофон-караоке плеер. Проигрывая музыку в режиме караоке, устройство позволит вашей певице исполнять любимые песни, танцуя по квартире.

Для тех, кто все еще сомневается

Если же ни один из перечисленных вариантов вам не подходит, подумайте насчет подарка-впечатления, который позволит девушке самой сделать выбор. Он включает одно из множества развлечений на выбор, поэтому вы уж точно не ошибетесь. Так что дерзайте! Время удивлять любимых женщин!