Мединский: «Пятьдесят оттенков свободы» обрушили российский кинопрокат

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что последняя часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого» обрушила прокат российских фильмов.

Как пишет 13 февраля RNS, глава Минкульта на совещании у вице-премьера Ольги Голодец попросил поддержать законопроект, который будет ограничивать количество сеансов одного фильма. «Неделю назад фильм «Пятьдесят оттенков серого» (министр перепутал — новая картина трилогии называется «Пятьдесят оттенков свободы». – Прим. ред.) занимал 70% (сеансов в кинотеатрах. — Прим. ред.). Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети, естественно, это невидимая рука рынка, они ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате», — заявил Мединский.

Министр попросил усилить поддержку отечественных проектов и напомнил, что в 2018-м на экраны выходят «Суворов» и «Гофманиада» от «Союзмультфильма».

Отметим, «Пятьдесят оттенков свободы» вышли в российский прокат 8 февраля. За первый уик-энд фильм собрал 359 млн рублей. Параллельно в кинотеатрах показывали российские ленты «Селфи» и «Движение вверх». Сборы «Селфи» в первые выходные составили 118 млн рублей, а во второй (после выхода «Пятидесяти оттенков свободы») – 43,9 млн рублей.

Напомним, министр культуры давно борется с засильем зарубежных фильмов в кинотеатрах. Из-за решений Мединского на два дня была отложена премьера «Приключений мишки Паддингтона – 2». Выручить хотели как раз российские фильмы, которые выходили в прокат одновременно с голливудским хитом. «Фонтанка» подробно писала об этой истории.