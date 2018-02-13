«Главстрой-СПб» меняет ценовую политику

Компания «Главстрой-СПб» пересматривает подход к ценообразованию в своих проектах и выводит на рынок предложение по беспроцентной рассрочке.

Решение позволит девелоперу расширить свою целевую аудиторию и нарастить долю присутствия в Северо-Западном регионе. Последние два года в структуре сделок компании доминировала доля квартир, приобретенных с привлечением ипотечного кредита, и составляла 60%. В периоды высокой покупательской активности показатель ипотеки возрастал до 70%. До 35% сделок в «Главстрой-СПб» заключались на условиях 100% единовременной оплаты и 5% – на условиях рассрочки от застройщика.

Исследование потребителей рынка недвижимости, проведенное компанией в конце 2017 года, выявило спрос и востребованность такого продукта, как беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом. Наибольший интерес к такому инструменту приобретения жилья проявляют покупатели, продающие другую недвижимость, чаще всего, свою старую квартиру. Как правило, их сбережений хватает на первоначальный взнос, а остаток суммы они вносят через несколько месяцев, реализовав жилье на вторичном рынке. Еще одна категория – покупатели, располагающие большим первоначальным взносом, и не желающие брать ипотечный кредит. Реже рассрочку выбирают обеспеченные граждане, не желающие выводить деньги из бизнеса или закрывать депозит в банке.

Беспроцентная рассрочка в «Главстрой-СПб» предоставляется на 1 год, но не позднее срока ввода объекта в эксплуатацию. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%. При этом клиент получает скидку в размере 10% на первый платеж. Поэтому чем выше размер первоначального взноса, тем выгоднее будет покупка. Остальные квадратные метры оплачиваются по стоимости без скидки, ежеквартальными платежами или по индивидуальному графику.

Подробнее с условиями рассрочки от застройщика в ЖК «Юнтолово» можно ознакомиться по ссылке http://yuntolovo-spb.ru/ payment/

Подробнее с условиями рассрочки от застройщика в ЖК «Северная долина» можно ознакомиться по ссылке https://sevdol.ru/payment/

Повышение доступности такого инструмента, как «беспроцентная рассрочка от застройщика», позволит большему числу людей переориентироваться с малогабаритного жилья на более комфортные форматы. Поэтому в новых очередях ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе, старт продаж которых запланирован на лето 2018 года, доля трехкомнатных квартир составит порядка 20%. Средний метраж «трешек» будет 65-70 кв. м.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", разрешение на строительство проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/