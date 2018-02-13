Навальный в суде оспорит решение о блокировке расследования про Рыбку, Дерипаску и Приходько

Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд иск на Роскомнадзор. Политик требует признать решение ведомства о блокировке расследования про миллиардера Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько незаконным.

Как сообщают «Ведомости» 13 февраля, иск подан в Таганский районный суд Москвы. Навальный настаивает на исключении страницы ролика из реестра запрещенной информации и подчёркивает, что расследование проведено на основании открытых источников — фотографий из Instagram и книги Насти Рыбки «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». По этой причине сведения, содержащиеся в расследовании, не могут быть расценены как полученная конфиденциально информация.

Напомним, последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией посвящено совместному путешествию Насти Рыбки с миллиардером Олегом Дерипаской на яхте в Норвегии. По словам Навального, вместе с ними отдыхал и вице-премьер Сергей Приходько, его появление на яхте оппозиционер назвал взяточничеством. При этом Дерипаска подал в суд только на Рыбку и ее «гуру» по соблазнению Алекса Лесли, он обвинил их в распространении персональной информации. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края пригрозил блокировкой всего сервиса YouTube в случае, если ролик не будет удалён. Такие же требования предъявлены и к Instagram.